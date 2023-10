Anfang nächsten Jahres wird mit der Ankündigung eines neuen iPad Pro gerechnet. Wird Apple im gleichem „Abwasch“ auch eine neue Generation des Apple Pencils ankündigen? Dieses Szenario halten wir für durchaus wahrscheinlich. Nun gibt es zarte Gerüchte dazu, welche Veränderung der sogenannte Apple Pencil 3 mit sich bringen könnte.

Eine neue Generation des iPad Pro könnte sich durchaus für die Ankündigung eines neuen Apple Pencils anbieten. Leaker Majin Bu, der in der Vergangenheit immer mal wieder seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich nun zum Apple Pencil zu Wort.

Seinen Informationen zufolge könnte Apple beim Apple Pencil 3 auf austauschbare Magnetspitzen setzen. Diese könnten dann speziell aufs Zeichnen / Skizzieren, aufs technische Zeichnen und Malen ausgerichtet sein. Inwiefern Apple alle Magnetspitzen im Lieferumfang inkludiert oder diese optimal anbietet, bleibt abzuwarten.

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023