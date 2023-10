In der kommenden Woche feiert Amazon die sogenannten Prime Deal Days. Diese finden am 10. und 11. Oktober 2023 statt. Allerdings hat der Online Händler bereits im Vorfeld die ersten Aktionen gestartet, so dass dass ihr ab sofort bares Geld sparen könnt und nicht erst bis nächste Woche Warten müsst. Die Highlights sind Echo Pop für nur 17,99 Euro und Echo Dot für nur 21,99 Euro.

Amazon: Echo-Geräte drastisch im Preis reduziert

Es gilt weiterhin das alte Motto: Man kauft Amazon Hardware zum reduzierten Preis, es sei denn es gibt Gründe zum Listenpreis zuzugreifen. Am heutigen Montag hat Amazon wieder kräftig an der Preisschraube gedreht und im Vorfeld der Prime Deal Days in der kommenden Woche verschiedene Geräte reduziert, unter anderem Echo Dot, Echo Pop, Echo Show, sowie verschiedene Produkte von Ring und eero. Zudem kombiniert Amazon verschiedene Echo Geräte mit Smart Home Produkten. Hier findet ihr alle reduzierten Produkte, die Highlights haben wir euch zusammengetragen.

Angebot Echo Dot mit Uhr (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr und Alexa und... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DIE UHRZEIT UND MEHR AUF EINEN BLICK – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Angebot Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DEINE LIEBLINGSINHALTE UND -MUSIK – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot Wir stellen vor: Echo Pop | Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang... WIR STELLEN VOR: ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Angebot Amazon eero WLAN-Mesh-System – 3er-Set Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das...

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten,...

Angebot Triband-Mesh-Wi-Fi-6E-System Amazon eero Pro 6E mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee... Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten...

Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine...

Angebot Blink Video Doorbell | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen bei Klingeln und... Gehen Sie von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit 1080p-HD-Video bei...

Profitieren Sie von der langen Batterielaufzeit, benutzerdefinierten Benachrichtigungen,...

Angebot Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 3 Kamera + Blink Mini, smarte... Dieses Bundle enthält 3 Blink Outdoor Kameras, 1 Sync Module und 1 Blink Mini – smarte...

Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...