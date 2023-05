Apple bietet mittlerweile mehrere Produkte an, die das Apple „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen. Zukünftig konnte ein weiteres Produkt hinzustoßen. Die Rede ist von Apple Pencil. Mit einem Patent macht sich Apple zumindest Gedanken dazu, wie das Ganze umgesetzt werden könnte.

Patent: Apple Pencil mit Unterstützung für „Wo ist?“

Wenn wir an das Apple „Wo ist?“-Netzwerk denken, denken wir unter anderem am die AirTags, AirPods, die iPhone-Familie, Beats-Kopfhörer und Co. Zukünftig könnte auch der Apple Pencil unterstützt werden. Solltet ihr diesen einmal verlegen, könntet ihr diesen einfach und bequem wiederfinden.

Eine neu veröffentlichte Patentanmeldung zeigt, dass Apple die Möglichkeit überdenkt, die Unterstützung des „Wo ist?“-Netzwerks in eine zukünftige Version des Apple Pencil zu implementieren. Zumindest könnte der Stift zukünftig einen Warnton abspielen, um diesen leichter auffindbar zu machen. Der Warnton könnte über Bluetooth und ein iPhone, iPad, Mac etc. initiiert werden. Darüber könnte der Apple Pencil von kompatiblen Geräten, die sich in seiner Nähe befinden, geortet werden, sodass sein Standort nahezu weltweit bestimmt werden kann.

Konkret hat Apple ein Patent mit der Bezeichnung “Peripheral Device With Acoustic Resonator“ eingereicht. In der Patentbeschreibung heißt es: „Das Auffinden eines verlorenen Stifts oder eines anderen peripheren Eingabegeräts kann durch akustische Resonatoren ermöglicht werden, die in die Gehäusestrukturen des Stifts integriert sind.“ Akustische Resonatoren werden zur Schallverstärkung eingesetzt. Die Patentanmeldung beschreibt eine Methode, um einen lauteren Alarmton zu erzeugen, der von einem Stift ausgeht.