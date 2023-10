Wie jedes Jahr gehören lange Lieferzeiten und ein iPhone-Launch zusammen. Besonders betroffen sind in der Regel die Pro-Modelle. Nach dem erfolgreichen Start der iPhone 15 Serie sind die Lieferzeiten für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max nun jedoch auf dem Weg der Besserung. Zwar nähern sie sich immer mehr den vom iPhone 14 gesetzten Maßstäben für eine schnelle Lieferung an, aber es bleibt ein spürbarer Unterschied.

Ein Blick auf die Lieferzeiten des iPhone 15 (Pro)

Der Produktverfügbarkeits-Tracker von J.P. Morgan offenbart einige interessante Daten. Der Tracker zeigt, dass sich die Lieferzeiten nach rund drei Wochen langsam entspannen. Dieser Trend ist nicht ungewöhnlich. Es ist vielmehr ein Muster, das bei früheren iPhone-Veröffentlichungen zu beobachten war.

Die größte Veränderung gab es bei den High-End-Modellen, während sich die Lieferzeiten bei den Basis-Modellen nur minimal veränderten. Die weltweiten Lieferzeiten für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus blieben sowohl in der zweiten als auch in der dritten Woche konstant bei 17 Tagen. Im Gegensatz dazu verkürzte sich die Lieferzeit für das iPhone 15 Pro von 36 auf 29 Tage. Die Lieferzeit für das iPhone 15 Pro Max verringerte sich von 54 auf 46 Tage.

Vergleicht man diese Lieferzeiten mit denen des iPhone 14 in der dritten Woche nach seiner Markteinführung, so liegt das aktuelle Modell weit zurück. Das iPhone 14 und das Plus hatten eine Lieferzeit von 3 Tagen bzw. eine „sofortige Lieferung“, während das Pro und das Pro Max 31 bzw. 39 Tage benötigten.

J.P. Morgan schreibt in einer von AppleInsider eingesehenen Mitteilung, dass die erhöhte Lieferzeit für die Nicht-Pro-Modelle „zumindest teilweise auf Lieferprobleme zurückzuführen ist, die inzwischen behoben wurden“. Die erhöhten Vorlaufzeiten für die Pro-Modelle wurden „wahrscheinlich durch das Zusammentreffen einer frühen Auftragsdynamik und eines langsameren Lieferanstiegs beeinflusst“, heißt es in dem Schreiben.

Regionalspezifische Daten bieten weitere Einblicke:

Im europäischen Tracker wurde hervorgehoben, dass in Deutschland alle Modell-Lieferzeiten abnahmen. Die Basis-Modelle verkürzten sich von 17 auf 15 Tage. Das iPhone 15 Pro wird nach 32 Tagen geliefert, statt zuvor 37 Tagen. Das iPhone 15 Pro Max könnt ihr nach Bestellung nach 42 Tagen in den Händen halten. Zuvor lag die Lieferzeit bei 48 Tage.

In Großbritannien blieben die Lieferzeiten für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus unverändert bei 15 Tagen. Die Lieferzeit für das iPhone 15 Pro verbesserte sich von 35 Tagen auf 28 Tage und für das Pro Max von 59 Tagen auf 44 Tage.

In den USA blieben die Lieferzeiten für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ebenfalls bei 15 Tagen. Die Vorlaufzeiten für das iPhone 15 Pro und das Pro Max verkürzten sich von 54 Tagen bzw. 61 Tagen auf 28 Tage bzw. 35 Tage.

In China verblieb die Lieferzeit für die Basis-Modelle bei 21 Tagen. Beim iPhone 15 Pro verringerte sich die Lieferzeit von 36 auf 29 Tage und beim Pro Max von 50 auf 43 Tage.

Die ermittelten Daten können sich je nach Farbe und Speichervariante leicht unterscheiden. Zudem gibt es das iPhone 15 mit Vertrag natürlich bei verschiedenen Anbietern: