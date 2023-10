Im Juli dieses Jahres schrieben wir „Spotify Premium wird teurer – Deutschland bisher nicht betroffen„. Diese Aussage ist mit Wirkung des heutigen Tages nicht mehr korrekt. Nun haben die Verantwortlichen die Spotify-Preise auch in Deutschland angepasst.

Spotify: Preiserhöhung in Deutschland

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Spotify die Preise auch bei uns in Deutschland erhöht. Nachdem in den letzten Monaten diverse Streaming-Anbieter an der Preisschraube gedreht haben (u.a. Apple Music und Amazon Music Unlimited) und Spotify im Juli dieses Jahres in gleich mehreren Ländern (u.a. in den USA, Großbritannien, Österreich, Belgien, Niederlande, Schweden, Dänemark, Griechenland, Italien weiteren) denn Premium-Tarif verteuert hat, tritt eine Preiserhöhung nun auch bei uns in Deutschland in Kraft.

Bis dato wurden hierzulande 9,99 Euro pro Monat (Individual), 12,99 Euro mtl. (Duo), 14,99 Euro pro Monat (Family) bzw. 4,99 Euro mtl. (Student) fällig. Die neue Tarifstruktur liest sich wie folgt

Individual : 10,99 Euro mtl.

: 10,99 Euro mtl. Duo : 14,99 Euro mtl.

: 14,99 Euro mtl. Family : 17,99 Euro mtl.

: 17,99 Euro mtl. Student: 5,99 Euro mtl.

Damit liegt der monatliche Aufschlag zwischen 1 Euro und 3 Euro. Der erste Monat ist übrigens bei allen Tarifen kostenlos.