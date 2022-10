Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Preis von verschiedenen Services erhöht. Betroffen sind Apple Music, Apple TV+ und Apple One.

Es war in unseren Augen nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple den Preis seiner Services anpasst. Am heutigen tag ist es soweit und sowohl Apple Music, Apple TV+ und Apple One erfahren eine Preiserhöhung. Bis zu 3 Euro müsst ihr pro Monat zukünftig g mehr bezahlen.

Apple Music

Einzelperson: 10,99 Euro pro Monat (bisher 9,99 Euro mtl)

Familie: 16,99 Euro pro Monat (bisher 14,99 Euro mtl.)

Jahresabo für Einzelpersonen: 109 Euro (bisher 99 Euro)

Apple TV+

monatlich: 6,99 Euro (bisher: 4,99 Euro)

Jahresabo für Einzelpersonen: 69 Euro (bisher 49 Euro)

Apple One

Einzelperson: 16,95 Euro pro Monat (bisher: 14,95 Euro mlt.)

Familie: 22,95 Euro Euro pro Monat (bisher 19,95 Euro mtl.)

Premium: 31,95 Euro pro Monat (bisher 28,95 Euro mtl.)

Die Preise von Apple Arcade und Apple Fitness+ bleiben auf den ersten Blick unverändert. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen die Preisanpassungen für die gesamt Branche haben werden. Wir können uns gut vorstellen, dass zum Beispiele andere Musik-Streaming-Anbieter zeitnah nachziehen werden.

(Danke für eure Hinweise)