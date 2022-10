Im April dieses Jahres kündigte das Anker-Tochterunternehmen AnkerMake den 3D Drucker AnkerMake M5 an und eröffnete gleichzeitig eine Kampagne auf Kickstarter. Diese ist länge abgeschlossen und AnkerMake M5 kann ab sofort zum Preis von 849 Euro vorbestellt werden.

AnkerMake M5 kann ab sofort vorbestellt werden

Der Crowdfunding-Erfolg hat nun die Marktreife erreicht, und so ist AnkerMake M5 ab sofort auf AnkerMake.com vorbestellbar. Bis zur Auslieferung wird es dann allerdings noch ein paar Wochen dauern. Der Hersteller peilt hierzulande Mitte Dezember an. Der Preis liegt bei 849 Euro. Die ersten Kickstarter-Unterstützer erhalten bereits in diesen Tagen ihr Exemplar der finalen M5-Version.

„Heute ist ein großer Tag für uns – über zwei Jahre haben wir akribisch geforscht und hart gearbeitet, um die größten Problemzonen des 3D-Drucks anzugehen“, sagt Frank Zhu, der führende AnkerMake-Manager. „Wir freuen uns, dass unsere Kunden all die Vorteile des AnkerMake M5 – ein einfacher Aufbau, schnelle Druckgeschwindigkeiten und automatische Checks der Druckerzeugnisse durch die künstliche Intelligenz – nutzen und damit ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Unser erster 3D-Drucker ist nur der Anfang unserer ambitionierten Pläne für ein stetig wachsendes AnkerMake-Ökosystem.“

lukrativer Vorbestellerbonus

Spannend für einen besonders einfachen Start in die Welt des 3D-Druckens: Wer den AnkerMake M5 bis zum 1. November 2022 auf AnkerMake.com vorbestellt, bekommt zwei Kilogramm des speziellen AnkerMake-Filaments und einen 64 Gigabyte großen USB-Stick für eine besonders komfortable Übertragung der 3D-Dateien im Gesamtwert von 75 US-Dollar (circa 76,50 Euro) als Startangebot kostenlos dazu.

Der AnkerMake M5 3D-Drucker setzt neue Standards bei der Geschwindigkeit und Effektivität, erreicht ein Drucktempo von bis zu 250 Millimetern pro Sekunde und im „Fast Mode“ Beschleunigungen von bis zu 2.500 Millimetern pro Quadratsekunde. Damit reduziert er die durchschnittliche Druckzeit um bis zu 70 Prozent, während die künstliche Intelligenz Fehler durch die eingebaute Kamera erkennt und Fehldrucke verhindert.