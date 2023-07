Preiserhöhungen sind mittlerweile auch im Bereich der Abonnementservices nichts Ungewöhnliches mehr. Zuletzt erhöhte YouTube Premium die Preise, jetzt zieht Spotify nach und dreht die Preisschraube um rund einen Euro nach oben. Interessanterweise bleibt Deutschland von der Preiserhöhung derzeit ausgenommen.

Spotify erhöht die Preise

Spotify hat beschlossen, die Preise für seinen Premium-Dienst in vielen Ländern und Regionen zu erhöhen. Zu den betroffenen Ländern gehören die USA, Großbritannien, Österreich, Belgien, Niederlande, Schweden, Dänemark, Griechenland, Italien und weitere.

Die neuen Preisstrukturen weisen in vielen dieser Länder und Regionen leichte Erhöhungen auf. In den meisten Ländern beträgt der Preis für den Einzelzugang jetzt 10,99 Euro (oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung). Dies entspricht einer Erhöhung um etwa einen Euro im Vergleich zu früheren Preisen. Die Preise für Duo-, Familien- und Studenten-Abonnements wurden ebenfalls erhöht und betragen in den meisten Ländern nun 14,99 Euro, 16,99 Euro bzw. 5,99 Euro.

In Deutschland sind die Preise für die Spotify-Dienste jedoch unverändert geblieben, mit einem Preis von 9,99 Euro für das Einzel-Abonnement, 12,99 Euro für Duo, 14,99 Euro für die Familienoption und 4,99 Euro für Studenten. Unklar bleibt, warum Spotify die Preiserhöhungen (noch) nicht auf Deutschland ausgeweitet hat. Ähnliche Situationen gab es bereits bei anderen Streaming-Diensten wie Netflix, die beispielsweise das Werbe-Abo in Deutschland günstiger anbieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Änderungen im Preisportfolio von Spotify eine Reaktion auf eine sich ständig weiterentwickelnde Marktlandschaft sind. Spotify argumentiert, dass die Preisaktualisierungen dazu beitragen, den Fans und Künstlern auf der Plattform weiterhin einen Mehrwert zu bieten und das Unternehmen innovativ zu halten.

Betroffene Länder

Die Spotify-Preiserhöhungen gelten für die folgenden Länder: Andorra, Albanien, Argentinien, Österreich, Australien, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Dänemark, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Guatemala, Hongkong, Kroatien, Indonesien, Irland, Israel, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Portugal, Serbien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, San Marino, Thailand, Türkei, Vereinigte Staaten, Kosovo.