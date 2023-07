Preisanpassungen sind mittlerweile auch im Bereich der Abonnementservices nichts Ungewöhnliches mehr. Das jüngste Beispiel für diesen Trend bietet YouTube Premium. So kündigt sich in den USA eine Preiserhöhung um 2 Dollar für den Premium-Service an – eine Entwicklung, die vermutlich bald auch die Nutzer in Deutschland und anderen Ländern erreichen wird.

YouTube Premium wird teurer

In den USA ist der Preis für YouTube Premium von 11,99 Dollar auf 13,99 Dollar im Monat gestiegen. Noch wird für Nutzer in Deutschland auf der YouTube Premium Webseite der alte Preis von 11,99 Euro angezeigt.

Die Jahresabonnements sind in den USA von 119,99 Dollar auf 139,99 Dollar gestiegen, was eine Erhöhung um 20 Dollar bedeutet, während das Studentenabonnement von 6,99 Dollar pro Monat auf 7,99 Dollar pro Monat gestiegen ist. Der einzige Tarif, der unverändert bleibt, ist der Familientarif, der weiterhin 22,99 Dollar pro Monat kostet, jedoch bereits Ende letzten Jahres angepasst wurde. Außerdem erhöht YouTube den Preis für das separate Music Premium-Abo von 9,99 Dollar auf 10,99 Dollar pro Monat.

Vermutlich werden bestehende Abonnenten bald darüber informiert, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt die neuen Preise zahlen müssen, spätestens wenn ihre monatliche oder jährliche Mitgliedschaft erneuert werden muss. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch keine Preiserhöhung in anderen Ländern entdeckt, doch leider ist damit zu rechnen.

YouTube Premium bietet werbefreie Videowiedergabe, die Möglichkeit, Videos abzuspielen, während andere Apps verwendet werden oder der Bildschirm eines Geräts gesperrt ist, eine Option zum Herunterladen von Videos für die Offline-Wiedergabe und mehr. Zudem beinhaltet YouTube Premium den Zugang zu YouTube Music.