Die Tom Tom GO iOS-App hat vor wenigen Tagen ein Update erhalten und kann ab sofort in Version 3.8 aus dem Apple App Store heruntergeladen werden. Mit an Bord ist ein eigener Modus für Lkw. Dieser bereits bereits im Herbst letzten Jahres für Android eingeführt und steht ab sofort auch für iPhone-Nutzer zur Verfügung.

TomTom GO: iOS-App jetzt mit Lkw-Modus

TomTom hat die Verfügbarkeit des GO Navigation Lkw-Abos für iOS-Nutzer mit CarPlay-Integration bekannt gegeben. Das neue Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse von Berufskraftfahrer ausgerichtet und bietet eine umfassende Lösung für deren Navigationsanforderungen.

In der begleitenden Meldung heißt es

Die bestehenden Navigationsfunktionen der App, darunter intuitive Spurführung, Echtzeit-Verkehrsinformationen und die TomTom Route Bar, liefern einen umfangreichen Einblick in die Route inklusive Stopps, Warnhinweisen und eventuellen Beschränkungen und fügen sich nahtlos in die neuen, Lkw-spezifischen Erweiterungen ein. Dank dieser Integration profitieren Lkw-Fahrer von einem reibungslosen, maßgeschneiderten Navigationserlebnis, das ihre individuellen Anforderungen unterwegs berücksichtigt. Darüber hinaus haben Nutzer durch das Lkw-Abo die Möglichkeit, sowohl Pkw- als auch Lkw-Profile flexibel zu nutzen und ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechend zwischen den jeweiligen Fahrzeugeinstellungen zu wechseln. Weil CarPlay ebenso integriert ist, sehen Nutzer des GO Navigation Lkw-Abos ganz einfach die Symbole für spezielle Lkw-Parkplätze und -Rastplätze. So finden sie entlang ihrer Route schnell geeignete Orte zum Anhalten. Das Abo kombiniert Premium-Navigationsfunktionen mit erweiterten Funktionen, die speziell auf Lkw-Fahrer zugeschnitten sind. Mit dieser umfassenden Lösung können Kraftfahrermühelos Routen planen, die Fahrzeugabmessungen, Kraftstoffanforderungen, gewünschte Höchstgeschwindigkeit und Frachtangaben, einschließlich Gefahrgut, berücksichtigen. Zudem können Kraftfahrermit dem Abo effizient mehrere Stopps planen und sich ganz einfach einen Überblick über Sonderziele (POIs) auf der Route, wie beispielsweise Lkw-Rastplätze und für ihre Fahrzeuge geeignete Tankstellen, verschaffen. iOS-Nutzerprofitieren zusätzlich von der bewährten Genauigkeit der voraussichtlichen Ankunftszeiten von TomTom. Im Logistiksektor sind exakte Ankunftszeiten von entscheidender Bedeutung. Die voraussichtlichen Ankunftszeiten von TomTom sind besonders genau, weil sie anhand von Echtzeit-Verkehrsinformationen kontinuierlich angepasst werden. So erhalten Berufskraftfahrerrealistische Informationen zu ihrem Zeitplan und sehen zuverlässige – und aktuelle – Angaben zu ihren Fahrten.

Das TomTom GO Navigation Lkw-Abo ist ab sofort für iOS-Nutzer verfügbar und bietet eine nahtlose Integration mit CarPlay. Android-Nutzer können das Abo auch über den Google Play Store nutzen. Anlässlich der Markteinführung stellt TomTom Android- und iOS-Nutzern das Produkt mit dem Promocode TRUCK1MFREE einen Monat lang kostenlos zur Verfügung – die regulären Kosten belaufen sich auf 19,99 Euro. Der Code kann nur von neuen Nutzern angewendet werden und kann bis zum 31 Juli 2023 aktiviert werden.