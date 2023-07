Netflix hat zuletzt mehrere Maßnahmen ergriffen, um gegen das Account-Sharing und somit gegen „Schwarzseher“ vorzugehen. Wie sich nun zeigt, scheinen die Maßnahmen erfolgreich gewesen zu sein. Aus den aktuellen Quartalszahlen geht hervor, dass Netflix weltweit 5,9 Millionen Abonnenten gewinnen konnte, darunter allein 1 Million in den USA und Kanada.

Netflix kann Abonnentenzahlen wieder steigern

Für viele Nutzer war es nur ein Kavaliersdelikt (und Netflix hat es geduldet), dass ein Netflix-Konto über Haushaltsgrenzen hinweg geteilt wurde. Dies war Netflix zuletzt aufgrund sinkender Abo-Zahlen und Umsätze allerdings ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund führte Netflix im Mai dieses Jahres das kostenpflichtige Teilen eines Kontos ein. Für „Zusatzmitglieder“ sind jeweils 4,99 Euro zu entrichten.

Nachdem die Maßnahmen im Mai eingeführt wurden, stiegen die Abonenntenzahlen in den jeweiligen Ländern an. Dies führt nun dazu, dass Netflix das kostenpflichtige Teilen eines Kontos nun in weiteren Ländern einführen wird.

Wie der aktuelle Netflix-Geschäftsbericht (PDF-Dokument) zeigt, sind die Umsätze in allen Regionen gestiegen, in denen kostenpflichtiges Teilen eingeführt wurde, und die Neuanmeldungen übersteigen die Abmeldungen. Das Unternehmen verzeichnete im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 2,7 Prozent. Für die Zukunft geht Netflix davon aus, dass sich das Umsatzwachstum weiter beschleunigen wird, sich die Einführung des kostenpflichtigen Teilens sowie der werbefinanzierten Abo-Stufe verstärkt bemerkbar machen.