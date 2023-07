Das Staffelfinale zu „Ted Lasso – Staffel 3“ wurde bereits über Apple TV+ ausgestrahlt. Um noch einmal ein wenig die Werbetrommel für die beliebte Apple Original-Serie zu rühren, wurde nun ein kurzer Clip auf YouTube veröffentlicht.

Apple Original Story Time with the Cast of Ted Lasso [Video]

Das Staffelfinale zu „Ted Lasso – Staffel 3“ wurde längst ausgestrahlt und nach wie vor fragen wir uns, ob und in welcher Form die beliebte Comedy-Serie fortgesetzt werden. Bei den Nominierungen für die Emmy Awards 2023 wurde „Ted Lasso – Staffel 3“ insgesamt 21x bedacht. Damit ist die Serie die diesjährige am meisten Emmy-nominierte Komödie. Gibt es eine vierte Staffel und somit eine direkte Fortsetzung der Serie oder ein Spin-Off? An eine Fortsetzung glauben wir nicht wirklich, stattdessen können wir uns einen Ableger gut vorstellen.

Auf YouTube wartet nun der Clip „Apple Original Story Time with the Cast of Ted Lasso“ auf euch. In diesem spielt die Emmy-nominierte Besetzung von Ted Lasso ein kaskadenartiges Erzählspiel, bei dem jeder Satz verrückter ist als der letzte. Alles beginnt mit einem Tiger und einer Zahnbürste.