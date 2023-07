Apple TV+ kann sich auch in diesem Jahr berechtigte Hoffnungen machen, den ein oder anderen Emmy Award zu gewinnen. Der Apple Video-Streaming-Dienst erhielt insgesamt 54 Nominierungen für die Emmy Awards 2023, diese verteilen sich auf insgesamt 13 Apple Original-Inhalte.

Apple TV+ erhält 54 Nominierungen für die Emmy Awards 2023

Die Freue bei den Verantwortlichen von Apple TV+ könnte dieser Tage nicht größer sein. So wurde Apples Video-Streaming-Dienst in diesem Jahr insgesamt für 54 Emmys für 13 erfolgreiche Apple TV Inhalte nominiert. Damit ist Apple TV+ der dritthäufigste Emmy-nominierte „Sender“.

Apple Originals erhält Nominierungen in den wichtigsten Kategorien, darunter in der Kategorie „Outstanding Comedy“ für die diesjährige am meisten Emmy-nominierte Komödie Ted Lasso; in der Kategorie „Outstanding Documentary or Nonfiction Special“ für STILL: A Michael J. Fox Movie, der auch als der am häufigsten für den Emmy nominierte Dokumentarfilm dieses Jahres gilt; in der Kategorie „Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special for late night breakout“ für The Problem With Jon Stewart; und in der Kategorie „Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series“ für Carpool Karaoke: The Series. Die Nominierungen für die 75. Emmy Awards wurden kürzlich von der Television Academy bekannt gegeben. Die Gewinner werden voraussichtlich am 18. September 2023 bei einer Zeremonie bekannt gegeben.

„Diese brillant originellen Geschichten haben uns zum Lachen gebracht, uns durch viele verschiedene Genres des Geschichtenerzählens ein größeres Gefühl für Empathie und ein neues Verständnis unserer Welt vermittelt“, sagte Zack Van Amburg, Apples Leiter Worldwide Video. „Wir sind voller Ehrfurcht vor den einzigartigen Talenten der Darsteller und Crews, die diese fantastischen Programme dem Publikum auf der ganzen Welt zugänglich gemacht haben, und wir danken der Television Academy für diese Auszeichnungen.“

Übersicht der Emmy Award Nominierungen

Ted Lasso – Staffel 3 (21)

Outstanding Comedy Series

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Phil Dunster

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Juno Temple

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddingham

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Sam Richardson

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Becky Ann Baker

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Sarah Niles

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Harriet Walter

Outstanding Directing for a Comedy Series: Declan Lowney

Outstanding Casting for a Comedy Series

Outstanding Writing in a Comedy Series

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series: A.J. Catoline, ACE, Alex Szabo

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series: Melissa McCoy, Francesca Castro

Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)

Outstanding Contemporary Hairstyling

Outstanding Original Music and Lyrics: “Fought & Lost”

Outstanding Original Music and Lyrics: “A Beautiful Game”

Outstanding Music Supervision

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

STILL: A Michael J. Fox Movie (7)

Outstanding Documentary or Nonfiction Special

Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program

Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program

Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)

Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)

Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)

Bad Sisters (4)

Outstanding Lead Actress in a Drama Series: Sharon Horgan

Outstanding Directing for a Drama Series: Dearbhla Walsh

Outstanding Writing for a Drama Series

Outstanding Casting for a Drama Series

Black Bird (4)

Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Taron Egerton

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Paul Walter Hauser

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Ray Liotta

Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie

Schmigadoon! – Staffel 2 (3)

Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)

Outstanding Choreography for Scripted Programming

Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)

The Problem With Jon Stewart – Staffel 2 (3)

Outstanding Talk Series

Outstanding Directing for a Variety Series

Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special

Shrinking (2)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Segel

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Jessica Williams

Five Days at Memorial (1)

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

Prehistoric Planet – Staffel 2 (1)

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)

Selena Gomez: My Mind & Me (1)

Outstanding Writing for a Nonfiction Program

For All Mankind season three experience (1)

Outstanding Emerging Media Program

Carpool Karaoke: The Series – Staffel 5 five (1)

Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series

Hello Tomorrow! (1)

Outstanding Main Title Design

Apple Werbespots (4)