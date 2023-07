Ab sofort steht „The Afterparty – Staffel 2“ auf Apple TV+ bereit. Damit geht in die beliebte Comedy-Serie in ihre Fortsetzung und wir sind schon gespant, welches Mysterium dieses Mal im Mittelpunkt der Geschichte steht.

Apple TV+: „The Afterparty – Staffel 2“ ist gestartet

Mit „The Afterparty – Staffel 2“ geht die weltweit erfolgreiche Krimi-Comedy-Serie in die zweite Runde. Nachdem uns die erste Staffel schon ziemlich gut gefallen hat, sind wir schon gespannt, wie die Serie fortgesetzt wird.

Zum Start der zweiten Staffel stellt Apple TV+ die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 06. September 2023 neue Episoden.

Jede der von Oscar-Preisträger Chris Miller kreierte Episode von „The Afterparty“ ist eine genreübergreifende Komödie, die den Bericht einer anderen Figur über einen schicksalhaften Abend untersucht, alles durch die Linse beliebter Filmgenres und einzigartiger Bilder erzählt, die der Perspektive des jeweiligen Geschichtenerzählers entsprechen. Kurzum: Jede Episode erzählt eine bestimmte Situation aus der Perspektive einer anderen Person.

Doch um was geht es konkret in der zweiten Staffel? In der zweiten Staffel wird eine Hochzeit ruiniert, als der Bräutigam ermordet wird und jeder Gast zunächst einmal verdächtig ist. Detective Danner (Tiffany Haddish) kehrt zurück, um Aniq (Sam Richardson) und Zoë (Zoë Chao) dabei zu helfen, den Krimi aufzuklären, indem er Familienmitglieder, Liebespaare und Geschäftspartner befragt und hört, wie jeder Verdächtige das Wochenende noch einmal erzählt, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Perspektive und seinem eigenen visuellen Stil.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.