Google Bard – ein KI-Experiment in der Anfangsphase und Konkurrent zu ChatGPT – ist ab sofort auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in vielen weiteren europäischen Ländern und in über 40 zusätzlichen Sprachen verfügbar.

Google Bard ab sofort in Deutschland verfügbar

Google hat angekündigt, dass Bard ab sofort in über 40 Sprachen zur Verfügung steht, darunter Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Hindi und Spanisch. Außerdem könnt ihr jetzt an mehr Orten in der Welt auf Bard zugreifen, darunter in ganz Europa und Brasilien. Google betont, dass das Unternehmen als Teil seines ambitionierten und verantwortungsvollen Ansatzes im Bereich der Künstlichen Intelligenz proaktiv mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden zusammengearbeitet hat.

Neben der Einführung von Google Bard in weiteren Ländern hat der Sprachbot auch ein großes Update erhalten. Google formuliert wie folgt: