Apple hat den Game Boy Advance- und Game Boy Color-Emulator iGBA aus dem App Store entfernt. Grund für die Entfernung waren Verstöße gegen die App Review Richtlinien, insbesondere gegen die Abschnitte über Spam und Urheberrechtsverletzungen. Der Emulator, der die Funktionalitäten einer bekannten Open-Source-Software kopiert, stieg im App Store schnell zur Spitze auf, bevor er entfernt wurde.

Der Aufstieg und Fall von iGBA

Gestern haben wir noch berichtet, dass der Entwickler Mattia La Spina mit der App iGBA einen der ersten Spiele-Emulatoren in den App Store gebracht hat, nachdem Apple die Richtlinien gelockert hatte. Es war jedoch nur ein kurzes Gastspiel von iGBA.

Nachdem der Emulator schnell in den Store-Charts aufgestiegen war, gab es verstärkt Kritik an iGBA. So soll die App eine Kopie von GBA4iOS sein, wie der Entwickler des Originals, Riley Testut, Apple aufklärte.

„Anscheinend hat Apple eine Kopie von GBA4iOS genehmigt“, schrieb Testut bei Threads. „Ich habe niemandem die Erlaubnis gegeben, dies zu tun, und doch steht die App jetzt an der Spitze der Charts (obwohl es mit Werbung und Tracking vollgestopft ist). Er fügte ironisch hinzu, er sei „so froh, dass es den App Review Prozess gibt, um die Verbraucher vor Betrug und Abzocke wie dieser zu schützen.“

All das verstößt natürlich gegen Apples Richtlinien, womit der Rauswurf, aus dem App Store nicht lange auf sich warten lassen hat. In Übereinstimmung mit seinen Richtlinien bleibt Apples Haltung hart: Nur Apps mit ordnungsgemäß lizenzierten Inhalten oder Originalkreationen können sich einen Platz im App Store sichern. Aufgrund der Beschaffenheit von Emulatoren ist es jedoch schwierig festzustellen, wie einige der Regeln von Apple überhaupt durchgesetzt werden können. Dass es auch anderes geht, zeigt der C64-Emulator Emu64 XL, der weiterhin im App Store erhältlich ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren