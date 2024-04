Mit dem Nothing Phone (2a) hat das in London ansässige Unternehmen Nothing ein spannendes Mittelklasse-Smartphone für den Android-Sektor auf den Markt gebracht. Mit einem aktuellen Verkaufspreis von 335 Euro dürfte das Gerät in dem ein oder anderen Warenkorb landen. Mit dem Update auf Nothing OS 2.5.5 bringt der Hersteller nun ein weiteres Update für sein neuestes Smartphones heraus.

Nothing Phone (2a): Update auf Nothing OS 2.5.5 ist da

Seit dem Verkaufsstart hat Nothing das Nothing hone (2a) mit mehreren Software-Updates versorgt, um Fehler zu beseitigen, die Leistung des Systems zu optimieren und kleinere neue Funktionen einzuführen.

Auf Nothing OS 2.5.3 und Nothing OS 2.5.4, Nothing OS 2.5.4.a folgt nun Nothing OS 2.5.5. Mit dem neuesten Update verbessern die Entwickler die Farbsättigung der Kamera, optimieren die Unschärfegenauigkeit im Porträtmodus sowie allgemeine Klarheit und verbessern die Ladegeschwindigkeit der Kamera.

Zu den allgemeinen Verbesserungen gehören die Aktualisierung auf den April-Sicherheitspatch aktualisiert, die Optimierung des Weckerlebnisses von Google Assistant, das Verbessern der Animationen der Popup-Ansicht optimiert, damit sie sich flüssiger anfühlen sowie die Allgemeine Leistungsverbesserung.

Darüherhinauns wurden verschiedene Fehler behoben. Kompatibilitätsprobleme mit einigen Launchern von Drittanbietern wurden beseitigt uns Stabilitätsprobleme bei WLAN- und Bluetooth-Verbindungen behoben. Zudem wurde ein Problem behoben, bei dem die Nachtlichtfunktion auf dem Sperrbildschirm wirkungslos war.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren