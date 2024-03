Anfang dieses Monats hat Nothing das neue Nothing Phone (2a) vorgestellt und auf den Markt gebracht. Mit Nothing OS 2.5.4.a steht nun bereits das dritte Software-Update seit dem Verkaufsstart auf den Servern zum Download bereit.

Nothing Phone (2a): Update auf Nothing OS 2.5.4.a ist da

Nothing scheint mit dem Nothing Phone (2a) vieles richtig gemacht zu haben. Bei einem Preis ab 329 Euro erfreut sich das Mittel-Klasse-Smartphone großer Beliebtheit und ist stark gefragt. Oftmals schleichen sich zum Verkaufsstart eines Smartphones ein paar Fehler ins System. Im Fall des Nothing Phone (2a) scheinen dies ein paar mehr Fehler gewesen zu sein. Der Hersteller hat in den letzten drei Wochen drei Bugfix-Updates zur Verfügung gestellt.

Auf Nothing OS 2.5.3 und Nothing OS 2.5.4 folgt nun Nothing OS 2.5.4.a. Mit dem jüngsten Update kümmern sich die Entwickler erneut um das Kamerasystem, verbessern die Gesamtleistung der Kamera, den Porträtmodus sowie die Sättigung und Ton der Kamera. Darüberhinaus wurde die Kompatibilität mit bestimmten Ladeadaptern optimiert und die Stabilität und Kompatibilität von Bluetooth-Verbindungen verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Hey Google“ in manchen Situationen nicht verwendet werden konnte. Darüberhinaus wurde ein Fehler beseitigt, der dazu führte, dass das Entsperren per Fingerabdruck fehlschlug. Gelegentlich auftretendes statisches Rauschen beim Empfänger wurde entfernt und zudem haben die Entwickler an der Gesamtstabilität des Systems gearbeitet.

