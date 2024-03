Mit der Vorstellung des Nothing Phone (2a) hat das Unternehmen Nothing letzte Woche sein neuestes Smartphone ins Rennen gebracht. Zu einem Einstiegspreis von 329 Euro will das Unternehmen im Mittelklasse-Segment punkten. Hierbei soll auch das erste Update für das Gerät helfen, welches zum Marktstart einige Verbesserungen und Neuerungen bietet.

Software-Update Nothing OS 2.5.3

Das frisch ausgerollte Update auf Nothing OS 2.5.3 zielt darauf ab, die Erfahrung der Nutzer mit dem Nothing Phone (2a) zu verbessern. Neue Klingeltöne und ein Widget für den Rekorder sind nur einige der Neuerungen, die Nutzer erwarten können.

Ein Highlight ist die Optimierung des Touch-Feedbacks, das nun in drei Stufen regulierbar ist, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Auch die Anzeige von Screenshots wurde verbessert, indem vorige Aufnahmen bei den kontinuierlichen Screenshots nun korrekt ausgeblendet werden. Darüber hinaus hat Nothing an der Feinabstimmung der App-Animationen, der Benutzeroberfläche und des Touchscreen-Erlebnisses gearbeitet. Die Kompatibilität mit verschiedenen Ladeadaptern wurde ebenso verbessert.

Kamera-Updates und Bugfixes

Besonderes Augenmerk liegt auf den Verbesserungen der Kamerafunktionalität. Das Update beinhaltet einen neuen Kamera-Shortcut per Widget und unterstützt die Ultra-HDR-Funktionen von Android 14. Die Qualität der RAW-HDR-Fotos wurde ebenso verbessert wie die Farbsättigung und Klarheit der Bilder der Frontkamera. Für Nutzer, die Wert auf Details legen, bietet das Update zudem die Möglichkeit, die Brennweite im Kamera-Wasserzeichen einzutragen. Zudem startet die Kamera-App jetzt merklich schneller.

Neben diesen Verbesserungen wurden laut Nothing auch diverse Bugs behoben, wie Probleme mit dem Pedometer-Widget bei einem Wechsel der Zeitzone oder Schwierigkeiten bei der Anzeige von App-Symbolen auf dem Startbildschirm nach dem Entsperren. Auch die gelegentlich auftretenden Probleme mit dem Fingerabdrucksensor und schwarzen Bildschirmen beim Sperrbildschirm wurden adressiert.

