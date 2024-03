Spotify hat in ausgewählten Ländern Musikvideos in seine Streaming-Plattform integriert. Die derzeit in der Beta-Phase befindliche Funktion ermöglicht es Nutzern, innerhalb der Spotify-App nahtlos zwischen Audiotiteln und den dazugehörigen Musikvideos zu wechseln. Die anfängliche Einführung umfasst Märkte wie Brasilien, Kolumbien, Deutschland, Indonesien, Italien, Kenia, Niederlande, Polen, Philippinen, Schweden und Großbritannien. Für den Zugriff auf Musikvideos ist ein Premium-Abonnement erforderlich.

Musikvideos in der Beta-Phase

Nutzer können Videos direkt in der aktuellen Wiedergabeansicht aktivieren, indem sie auf die Schaltfläche „Zu Video wechseln“ tippen. Die Funktion startet das Video von Anfang an und ersetzt das Album-Cover auf dem Bildschirm. Um eine Vollbildansicht zu erhalten, können Nutzer ihr Mobilgerät drehen. Im Gegensatz zu manchen anderen Plattformen, die Videos von Drittanbietern einbetten, hostet Spotify die Videos selber und gewährleistet so ein werbefreies Seherlebnis. Ob die Künstler bei einer Wiedergabe des Videos mehr verdienen, ist nicht bekannt. Einzelheiten zu den Lizenzgebühren für Videostreams im Vergleich zu reinen Audiostreams wurden vom Unternehmen nicht bekannt gegeben.

Die Implementierung von Spotify erstreckt sich auch auf Desktop- und TV-Anwendungen und bietet verschiedene Möglichkeiten, Musikvideos zu genießen. Auf Desktops werden die Videos in einer Seitenleiste angezeigt, während auf Fernsehern das Erlebnis für größere Bildschirme optimiert ist und Geräte wie Apple TV, Android TV, Fire TV, Spielekonsolen und Smart TVs unterstützt. Zunächst wird der Katalog der Musikvideos begrenzt sein, aber Spotify hat sich die Rechte gesichert, um sein Angebot in Zukunft zu erweitern.

„Nach meiner eigenen Erfahrung und der von unzähligen anderen spielen Musikvideos eine Schlüsselrolle dabei, den Hörer zu fesseln: Sie bringen ihn vom Zuhörer zum Fan“, sagt Charlie Hellman, Vice President und Head of Music Product bei Spotify. „Sie sind ein wichtiger Teil des Toolkits vieler Künstler, und es ist nur logisch, dass sie sich an dem Ort befinden, den mehr als eine halbe Milliarde Menschen zum Musikhören wählen.“

Die Beta-Version der Musikvideos auf Spotify startet heute mit einem begrenzten Katalog von Musikvideos, darunter Hits von Künstlern wie Ed Sheeran, Doja Cat und Ice Spice.

