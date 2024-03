Auch wenn nach wie vor die meisten Apple Produkte in China produziert werden, ist Apple mittlerweile weniger abhängig von China, da man Teile der Produktion auf mehrere Länder verlagert hat. Nun wird bekannt, dass Apple das 6,1 Zoll iPhone 15 auch in Brasilien produziert.

Apple produziert iPhone 15 jetzt auch in Brasilien

Apple und Apples Fertigungspartner betreiben mittlerweile Fabriken in zahlreichen Ländern. Eine dieser Fertigungsstätten betreibt Foxconn in Sao Paulo (Brasilen). Genau dort wird neuerdings auch das iPhone 15 gefertigt.

Wie der brasilianische Blog MacMagazine zu berichten weiß, werden die ersten Exemplare der von Apple in Brasilien produzierten iPhone 15-Modelle auch bereits ausgeliefert. Apple hat die iPhone 15 Produktion nicht explizit bestätigt, im Apple Online Store findet man allerdings einen Hinweis darauf.

Interessanterweise können Kunden über die der URL der Checkout-Seite im Apple Online Store in Brasilien herausfinden, ob ein Produkt im Inland oder Ausland produziert wurde. Die Teilenummer mit der Endung „BR/A“ identifiziert ein Produkt als ein in Brasilien gefertigtes Apple-Produkten. Die meisten Produkte sind mit „BE/A“ oder „BZ/A“ gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass sie zum Verkauf in Brasilien importiert wurden.

Apple hat sich dazu entschieden, bislang nur das 6,1 Zoll iPhone 15 in Brasilien zu produzieren. Das iPhone 15 Plus sowie die Pro-Modelle werden aus China importiert. Dies könnte daran liegen, dass das Einstiegsmodell angesichts der hohen iPhone-Preise in dem südamerikanischen Land wahrscheinlich das beliebteste in Brasilien ist. Durch die lokale Produktion in China entfallen so beim iPhone 15 die hohen Import-Zölle.

Diversifizierung

Wie eingangs angedeutet, ist die Entscheidung seitens Apple, einen Teil der Produktion nach Brasilien zu verlagern von strategischer Natur, um unabhängiger von China zu werden und die Produktion zu diversifizieren. Im konkreten Fall werden sogar zwei Fliegen mit einer klappe geschlagen. Brasilianische Kunden profitieren von niedrigeren Preisen und Apple ist global besser aufgestellt. Neben China und Brasilien finden sich weitere Apple Produktionsstätten unter anderem in Indien und Vietnam.

