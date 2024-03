Nothing hat soeben das neue Phone (2a) angekündigt. Nachdem das in London ansässige Technologieunternehmen in den letzten Wochen bereits das neue Smartphone angeteasert hatte, hat man das Gerät heute offiziell präsentiert. Angelehnt an das beliebte Flaggschiff-Smartphone von Nothing – dem Phone (2) – konzentriert sich das Phone (2a) auf grundlegende Nutzerbedürfnisse.

Neues Nothing Phone (2a) ist da

Vor wenigen Wochen hatte Nothing bereits angekündigt, dass der Hersteller am heut5igen Dienstag (05. März 2024) die Katze aus dem Sack lassen und das neue Phone (2a) ankündigen wird. Das Phone (2a) bietet einen leistungsstarken Prozessor, eine 50-MP-Dual-Hauptkamera, ein besonders helles flexibles AMOLED-Display und ein intuitives Betriebssystem, das bei jeder Interaktion eine schnelle und reibungsloses Nutzererlebnis bietet.

Blicken wir zuerst auf den Prozessor. Dabei setzt Nothing auf einen Dimensity 7200 Pro-Prozessor, den das Unternehmen in Kooperation mit MediaTek, entwickelt hat und auf der 4nm-Prozesstechnologie der zweiten Generation von TSMC basiert. In Verbindung mit großzügigen 20 GB RAM dank der neuen RAM-Booster-Technologie gewährleistet der 8-Kern-Chip – mit Taktraten von bis zu 2,8 GHz – flüssiges und reaktionsschnelles Multitasking den ganzen Tag über. Dies führt zu einer Leistung, die um 13% leistungsstärker ist als beim Phone (1) und gleichzeitig um 16% effizienter.

Akku

Weiter geht es mit dem verbauten Akku. Beim Phone (2a) setzt der Hersteller auf einen 5.000mAh Akku. Dieser bietet eine Nutzungsdauer von bis zu zwei Tagen bei voller Ladung. Seit dem Phone (1) hat Nothing die Akkulebensdauer um mehr als 25 Prozent verlängert, sodass das Phone (2a) über 90 Prozent seiner maximalen Kapazität nach 1.000 Ladezyklen aufrechterhalten kann.

Phone (2a) unterstützt schnelles Aufladen mit 45W. In 20 Minuten werden so 50 Prozent der Akkukapazität erreicht.

Dual 50MP Kamera

Das Phone (2a) verfügt über eine Dual-50-MP-Hauptkamera, die von unserer TrueLens-Engine angetrieben wird. Die TrueLens-Engine ist eine Serie fortschrittlicher Rechenvorgänge, die zusammenkommen, damit jeder auf dem Phone (2a) aufgenommene Schuss so realistisch wie möglich ist. Dazu gehört auch Ultra XDR, das in Zusammenarbeit mit Google entwickelt wurde, um eine präzisere Darstellung von Highlights und Schatten in jedem Bild zu gewährleisten. Für Selfies kommen eine 32MP Frontkamera zum Einsatz.

6,7 Zoll flexibles AMOLED-Display

Das Phone (2a) verfügt über ein 6,7 Zoll flexibles AMOLED-Display, was bedeutet, dass es eine genaue Farbwiedergabe von 1,07 Milliarden Farben liefern kann, während der Energieverbrauch minimiert wird. Zudem gewährleistet das Phone (2a) mit einer Spitzenhelligkeit von 1.300 Nits auch bei den hellsten Außenbedingungen eine kompromisslose Betrachtung des Bildschirms.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz bietet das Phone (2a) eine reibungslose Interaktion, die sich dynamisch an den angezeigten Inhalt anpasst. Diese wird auf 30 Hz für Videos und Standbilder reduziert, um die Akkulaufzeit zu schonen.

Nothing OS

Phone (2a) betritt den Markt mit Nothing OS 2.5. Im Gegensatz zu den meisten Geräten in diesem Segment wird es mit Android 14 direkt ab Werk ausgeliefert und bietet branchenführende 3 Jahre Software-Updates und 4 Jahre Sicherheitsupdates.

Preis & Verfügbarkeit

Das Phone (2a) ist in Schwarz und Weiß erhältlich, mit zwei Modellen zur Auswahl: Das 8GB/128GB Modell für 329 Euro und das 12GB/256GB Modell für 379 Euro. In Deutschland wird das Phone (2a) unter anderem bei der Deutschen Telekom, o2, MediaMarkt, Saturn und Freenet erhältlich sein. Die Version mit 12+256 GB Speicherplatz wird offline exklusiv bei MedimarktSaturn erhältlich sein.

