Das in London ansässige Technologieunternehmen Nothing hat im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona das Design seines neuen Smartphones – Phone (2a) – bekannt gegeben. Unseren Testbericht zum Nothing Phone (2) findet ihr hier.

Nothing – Bekanntgabe Design von Phone (2a)

In den letzten Wochen hat Nothing scheibchenweise Informationen zum Phone (2a) veröffentlicht. Nun geht es mit dem Design des Smartphones weiter.

Das Phone (2a) verkörpert das allererste interne Smartphone-Designkonzept, das einige Monate nach dem Start von Nothing im Jahr 2020 kreiert wurde. Es integriert die Komponenten des Phones in sein äußeres Design und präsentiert Schlüsselfunktionen auf neue und innovative Weise.

Hinter den ikonischen „Augen“ – repräsentiert durch Kameras innerhalb der NFC-Spule – befindet sich der Mittelpunkt der Intelligenz, der das Smartphone antreibt – ähnlich

einem Gehirn. Die übrigen Elemente sind sorgfältig unter Verwendung eines kreisförmigen Rastersystems positioniert worden. Dieses erstreckt sich bis zum Rand des Phones, um abgerundete Ecken mit einem größeren Radius zu schaffen.

Nothing schreibt

Das Phone (2a) nutzt eine branchenweit einmalige Unibody-Abdeckung, die mit einem 90°-Winkel die Kanten umschließt, um eine neue Dimension und Perspektive in unserem Design zu schaffen. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, das Dual-Kameramodul nahtlos zu integrieren. Diese Struktur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern macht das Gerät auch stabiler, mit einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse bei Falltests. Um das Interesse weiter zu schüren, wurde ein Gefühl asymmetrischer Balance geschaffen, bei dem der untere Teil des Phone (2a) absichtlich so gestaltet ist, dass er den Fluss des oberen Teils unterbricht. Die Hülle des Akkus wurde inspiriert von Massimo Vignellis New Yorker U-Bahn-Karte.

Außerdem trägt der einzigartige ‚Höcker‘ der Kamera dazu bei, das Phone zu stabilisieren, wenn es flach auf einer Oberfläche liegt. Er hilft auch dabei, Fingerbehinderungen beim Fotografieren zu minimieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren