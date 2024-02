Nothing hat heute bekannt gegegen, dass das in London ansässige Unternehmen beim kommenden Phone (2a) auf einen speziell von MediaTek mitentwickelten Dimensity 7200 Pro-Prozessor setzen wird.

Nothing Phone (2a) mit MediaTek Dimensity 7200 Pro-Prozessor

Anfang dieses Monats hat Nothing das Phone (2a) offiziell bestätigt, wenige Tage später gab der Hersteller zu verstehen, dass der Hersteller das Nothing Phone (2a) am 05. März offiziell ankündigen wird. Vorab gibt es nun einen weiteres Appetithäppchen.

Nothing hat soeben bekannt gegeben, dass das kommende Phone (2a) einen speziell von MediaTek mitentwickelten Dimensity 7200 Pro-Prozessor haben wird, um die beste Leistung bei optimalem Stromverbrauch zu gewährleisten. Dabei setzt der Prozessor auf die zweite Generation der 4-nm-Prozesstechnologie von TSMC. Der 8-Kern-Chip, der Geschwindigkeiten von bis zu 2,8 GHz erreicht und dank der neuen RAM-Booster-Technologie mit beeindruckenden 20 GB RAM gekoppelt ist, gewährleistet laut Hersteller schnelles und reaktionsschnelles Multitasking den ganzen Tag über.

Dies führt zu einer Leistung, die 18 Prozent stärker ist als beim Phone (1) und gleichzeitig 16% effizienter im Akkuverbrauch. Zusätzlich hat Nothing die Smart-Clean-Technologie eingeführt, die es dem Phone (2a) ermöglicht, regelmäßig nicht mehr benötigte Dateifragmente zu bereinigen – eine Optimierung, die vor allem die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten verbessert. Dies soll sichersteller, dass das Phone (2a) selbst nach Jahren der Nutzung genauso schnell bleibt wie am ersten Tag.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren