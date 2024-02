Anfang dieses Monats hatte Nothing bereits das kommende Phone (2a) angeteasert. Nun hat sich der Hersteller etwas konkreter zu Wort gemeldet und den Termin für das Phone (2a) Launch Event bekannt gegeben.

Nothing Phone (2a) wird am 05. März angekündigt

Nothing, eine in London ansässige Technologie-Marke, hat heute das offizielle Launch-Datum für das neue Nothing Phone (2a) bekanntgegeben. Interesse? Dann markiert euch den 05. März in eurem Kalender.

Das Nothing Event: Fresh Eyes wird am Dienstag, dem 5. März um 12:30 Uhr stattfinden. Mehr Informationen zum Event gibt es unter Phone (2a) launch – Nothing event – Nothing Germany. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, das Event live zu verfolgen. Auf der genannten Webseite könnt ihr euch auch vorab einen speziellen Rabatt in Höhe von 20 Euro sichern.

In den letzten Tagen tauchten bereits verschiedene Gerüchte sowie ein erstes Foto der Rückseite auf. Unter anderem heißt es, dass der Hersteller auf ein 6,7 Zoll AMOLED Display mit 120Hz und einen MediaTek Dimensity 7200 Chip setzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren