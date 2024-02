Anfang des Monats begann Amazon damit, Prime Video-Abonnenten Werbung zu zeigen, wenn sie nicht zusätzlich 2,99 Euro pro Monat zahlen. Aber das war nicht die einzige Änderung des Dienstes. Wie sich jetzt zeigt, verlieren Kunden im neu entstandenen Werbe-Tarif auch die Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos.

Weitere Einschränkung im werbefinanzierten Abo

Die Einführung von Werbeeinblendungen bei Amazon Prime Video stellt bereits eine bedeutende Veränderung im Modell des Streaming-Dienstes dar. Abonnenten, die keine zusätzlichen 2,99 Euro pro Monat zahlen, werden nun mit Werbung konfrontiert. Jetzt kommt der Wegfall von Dolby Vision und Dolby Atmos hinzu, wenn ihr nicht die Gebühr zahlt. HDR10+ und Dolby Digital 5.1 werden im Werbe-Tarif weiterhin angeboten.

Ungeschickt ist derzeit, dass die Entfernung der Dolby-Funktionen womöglich nicht jedem Nutzer auffällt. So berichtet John Archer von Forbes:

„Um ein wenig Verwirrung zu stiften, zeigen die Prime Video-Header-Informationen für die Jack Ryan Serie, die im Rahmen des Werbe-Tarifs angezeigt werden, Dolby Vision und Dolby Atmos unter den unterstützten technischen Merkmalen an – doch wenn man beginnt, die Episode abzuspielen, wird keines der beiden Merkmale an den Fernseher übertragen.“

Amazon hat seine Gründe für die Entfernung der Funktionen nicht erklärt. Möglicherweise will das Unternehmen die an Dolby Laboratories gezahlten Lizenzgebühren sparen. Amazon hofft vielleicht auch, HDR10+, einen Dolby Vision-Konkurrenten, der kostenlos und offen ist, zu fördern.

Die Geschichte von Amazon in Bezug auf die Unterstützung von Dolby-Funktionen war ohnehin bisher sehr wechselhaft. Im Jahr 2016 wurde Dolby Vision erstmals auf Prime Video verfügbar gemacht. Im Jahr 2017 stellte Prime Video jedoch die Unterstützung des Formats zugunsten von HDR10+ ein. Amazon kündigte das HDR10+ Format zusammen mit Samsung an und stellte anschließend die gesamte Prime Video-Bibliothek in HDR10+ zur Verfügung. Im Jahr 2022 begann Prime Video jedoch, Inhalte wie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ wieder in Dolby Vision anzubieten.

