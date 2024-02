Wirft man einen Blick auf Apple TV+ und die dortigen Charts, so zeigt sich, dass „Masters of the Air“ seit wenigen Wochen Platz 1 belegt und damit die derzeit beliebteste Serie auf Apples Video-Streaming-Plattform darstellt. Wie nun bekannt wird, hat „Masters of the Air“ am ersten Wochenende einen Rekord hingelegt. Keine andere Serie konnte zum Start mehr Nutzer vor die Mattscheibe locken.

„Masters of the Air“ mit neuem Start-Rekord auf Apple TV+

Knapp einen Monat ist es mittlerweile, dass „Masters of the Air“ am 26. Januar 2024 sein Debüt auf Apple TV+ feierte. Die ersten fünf Folgen stehen mittlerweile bereit, am kommenden Freitag geht es mit Episode 6 weiter.

Apple TV+ hat gegenüber Variety bestätigt, dass „Masters of the Air“ am Eröffnungswochenende mehr Zuschauern als jede andere Apple TV+ Serie jemals in ihrer ersten Staffel vor die Bildschirme lockte. Auch wenn Apple TV+ keine konkreten Zuschauerzahlen nennt, liegt der Start der epischen Kriegs-Drama-Serie damit über anderen hochkarätigen Originaltiteln wie „Ted Lasso“, „Hijack“, „The Morning Show“ und „Severance“.

Wie es scheint, hat „Masters auf the Air“ auch eine Sog-Efffekt. Nach der Premiere von „Masters of the Air“ stiegen die Zuschauerzahlen auf der Video-Streaming-Plattform im Vergleich zum vorherigen Sieben-Tage-Zeitraum weltweit um 65 Prozent. Apple TV+ verzeichnete zudem in mehr als 100 Gebieten ein zweistelliges Wachstum.

„Masters of the Air“ wird von Steven Spielberg für Amblin Television sowie Tom Hanks und Gary Goetzman für Playtone produziert. Darryl Frank und Justin Falvey von Amblin fungieren zusammen mit Steven Shareshian von Playtone, dem Serienautor John Orloff und Graham Yost als Co-Executive Producer.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und dem Drehbuch von John Orloff folgt „Masters of the Air“ den Männern der 100. Bombengruppe („Bloody Hundredth“), während sie gefährliche Bombenangriffe auf Nazideutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Schrecken der Kämpfe auseinandersetzen, die in 25.000 Fuß Höhe ausgetragen werden.

