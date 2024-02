Apple Music könnte bald eine praktische Erweiterung erhalten. Um die Nutzererfahrung zu verbessern, testet Apple derzeit eine Funktion, die den Import von Wiedergabelisten aus anderen Musik-Streaming-Diensten wie Spotify verspricht. Laut Nutzerberichten auf Reddit handelt es sich dabei um die Integration eines Dienstes namens SongShift, der speziell in die neueste Beta der Android-App von Apple Music integriert wurde.

Wiedergabelisten von anderen Diensten in Apple Music

SongShift, ein seit Jahren bestehender Drittanbieter-Dienst, ist bekannt für die einfache Übertragung von Wiedergabelisten zwischen verschiedenen Musik-Streaming-Plattformen. Diese Funktionalität ist besonders nützlich für Personen, die von einem Musik-Streaming-Dienst zu einem anderen wechseln möchten, aber ihre sorgfältig zusammengestellten Playlists nicht verlieren oder neu erstellen möchten.

Wie mehrere Beta-Tester berichten, arbeitet Apple derzeit an einer Integration von SongShift, um Musik von anderen Diensten in Apple Music zu übertragen. Im Zuge dieser Testphase erhalten Apple Music Nutzer auf Android eine neue Abfrage in der App, ob sie Musik und Wiedergabelisten von anderen Diensten zu ihrer Apple Music Bibliothek hinzufügen möchten. Dies wird durch eine neue Option in den Einstellungen der App ergänzt.

Zurzeit befindet sich die Funktion in einem frühen Entwicklungsstadium und ist nur für einige Nutzer der Beta-Version von Apple Music für Android verfügbar. Zudem scheint der Dienst in der Beta noch nicht voll funktionsfähig zu sein. Ob Apple plant, die SongShift-Integration auch in Apple Music für das iPhone zu integrieren, ist noch nicht bestätigt. Normalerweise werden Apple Music für Android und Apple Music für das iPhone jedoch auf dem gleichen Funktionsstand gehalten.

