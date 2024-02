Seit Anfang dieses Monats ist Apple Vision Pro in den USA erhältlich. Auch wenn es bereits Gerüchte zu einem internationalen Start gibt, hat Apple diesen nicht nicht angekündigt. Zuletzt wurde kolportiert, dass der internationale Marktstart spätestens im Mai eingeläutet werden soll. Solltet ihr auf die zweite Generation des Apple Headsets warten, so ist nicht vor Herbst 2025 mit diesem zu rechnen.

Apple Vision Pro 2 soll frühestens im Herbst 2025 auf den Markt kommen

Die ersten Rückmeldungen und Reviews zu Apple Vision Pro lesen sich durchaus positiv, nichtsdestotrotz gibt es Kritikpunkte an dem räumlichen Computer. Das Headset wird von ersten Testern als durchaus schwer erachtet, das Interface läuft nicht immer reibungslos, softwareseitig gibt es sicherlich noch Luft nach oben und zudem ist die Auswahl an immersiven Apps und Spielen überschaubar. Dazu kommt der durchaus hohe Preis für das Gerät (los geht es bei 3.499 Dollar)

Seit dem Verkaufsstart von Vision Pro ist klar geworden, dass sich das Headset noch in einem „laufenden Prozess“ befindet. An dieser Stelle gilt es nicht zu vergessen, dass dies auch damals beim iPhone, iPad und der Apple Watch der Fall war. So unterstützte das Original-iPhone kein 3G und war verhältnismäßig langsam, das iPad unterstütze kein Multitasking und die erste Apple Watch Generation wirkte träge und war nicht wasserdicht.

Ähnlich verhält es sich mit Apple Vision Pro. Glaubt man den Informationen des Apple-Insiders Mark Gurman von Bloomberg, so wird Apple Vision Pro 2 frühestens im Herbst 2025 auf den Markt kommen. Bis dahin steht Apple ausreichend Zeit zur Verfügung, um an allen möglichen Ecken und Kanten zu feilen. Technik-Enthusiasten wird es nicht abhalten, die erste Generation von Apple Vision Pro zu kaufen. Der Großteil der Nutzer wird allerdings abwarten, in welche Richtung sich die zweite Generation entwickelt. Denkbar ist auch, dass Apple zukünftig eine Non-Pro-Version seines Headsets zu einem deutlich niedrigeren Preis auf den Markt bringt. In jedem Fall wird noch eine Zeit vergehen, bis es soweit ist.

