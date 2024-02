Seit dem 19. Januar lässt sich Apple Vision Pro in den USA bestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert der räumliche Computer am 02. Februar 2024. Nach wie vor ist das Gerät ausschließlich in den USA erhältlich. Allerdings wird sich Apple hinter verschlossenen Türen bereits Gedanken zum internationalen Verkaufsstart gemacht haben. In den letzten Monaten wurde mehrfach kolportiert, dass China zu den ersten Ländern gehören wird, in denen Vision Pro starten wird. Nun heißt es, dass dies spätestens im Mai der Fall sein wird.

Apple Vision Pro soll spätestens im Mai in China auf den Markt kommen

IT News berichtet, dass Apple Vision Pro im April – spätestens aber Mai – in China in den Handel gelangen wird. Dabei berufen sich die Kollegen unter anderem auf Quellen in der Apple Zulieferkette.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass der Registrierungsprozess für das Gerät beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie kurz vor dem Abschluss steht. Dies würde den Weg für die Markteinführung von Vision Pro aus behördlicher Sicht ebnen.

Von Apple selbst war bis dato nur zu hören, dass Vision Pro im Laufe dieses Jahres in weiteren Ländern starten wird. Dabei nannte Apple allerdings keinen Zeitplan. Wir gehen aktuell davon aus, dass die grobe Reihenfolge für den internationalen Marktstart seitens Apple steht und man in Abhängigkeit der Verfügbarkeit und Nachfrage die weitere Markteinführung gestaltet.

Laut Mark Gurman von Bloomberg gehören Kanada und Großbritannien neben China zu den ersten Ländern außerhalb der USA, in denen Vision Pro ihren Verkaufsstart feiern wird. Im weiteren Verlauf sollen dann Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea und Hongkong folgen.

Im Juni dieses Jahres lädt Apple aller Voraussicht nach wieder zur Worldwide Developers Conference. Dann werden wir vermutlich einen ersten Ausblick auf visionOS 2 erleben. Zuvor dürfte der internationale Verkaufsstart von Vision Pro erfolgen. Wo und in welchen Umfang, bleibt allerdings abzuwarten.

