In den letzten Tagen wurde bereits bekannt, dass die Deutsche Telekom in der laufenden Woche „Das neue MagentaTV“ ankündigen wird. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und das Bonner Unternehmen hat über die Zukunft des Fernsehens und Streamings informiert.

MagentaTV 2.0 ist da

Mit dem neuen MagentaTV erfindet die Deutsche Telekom das Rad sicherlich nicht neu, allerdings spendiert das Unternehmen seinem Service allerhand spannende Neuerungen.

Das neue MagentaTV vereint ab dem 15. Februar alle relevanten TV-Inhalte und Streaming-Dienste auf einer Plattform und orientiert sich dabei noch stärker an den Wünschen der Kundinnen und Kunden. So ist das weiterentwickelte MagentaTV über seine Benutzeroberfläche deutlich einfacher zu bedienen und passt sich individuellen Bedürfnissen noch besser an.

Die Tatsache, dass das neue MagentaTV auf der Android-Plattform von Google läuft, soll dazu führen, dass das System deutlich schneller reagiert und Ladezeiten gleichzeitig kürzer ausfallen. Mit der neuen persönlichen Startseite können ihr eure Lieblings-Apps ganz nach ihren Vorlieben für den Direkteinstieg anordnen, um ähnlich wie beim Smartphone auf ihren favorisierten Content zuzugreifen. Oft genutzte Inhalte erscheinen zudem automatisiert weiter vorne. Die intelligente Suchfunktion, die auch per Sprachassistent nutzbar ist, funktioniert übergreifend für Fernseh- und Streaming- bzw. Partner-Inhalte.

Megathek wird zu MagentaTV+

Aus der bisherigen Megathek wird zukünftig MagentaTV+. Dabei handelt es sich auch weiterhin um ein inkludierte Streaming-Angebot mit einer großen Auswahl an kostenlosen Serien und Filmen

Tarif-Update

Auch bei den Tarifen ändert sich ein wenig. Die heutigen Tarife MagentaTV MegaStream, MagentaTV Smart sowie MagentaTV Basic wird es auch mit dem neuen MagentaTV geben. Neu hinzu kommt der Tarif MagentaTV SmartStream. Dieser bündelt die werbeunterstützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ zu einem monatlichen Grundpreis von 17 Euro. Zusätzlich wird der All-in Tarif MagentaTV Megastream durch die Inklusivleistung RTL+ Max ohne Musik aufgewertet.

Die Nutzung des neuen MagentaTV ist mit der aktuellen Telekom-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick) möglich. Über TV-Receiver mit Festplatte (MR400/401/601 Sat, MagentaTV Box) und deren Zweitreceiver (MR 200/201 Box PLAY) ist die Nutzung nicht möglich. Die Tarife MagentaTV Smart und höherwertig sind wie bisher mit einem MagentaZuhause Anschluss oder mit jedem anderen Internet-Anschluss kombinierbar.

-> Hier geht es direkt zu Telekom MagentaTV

