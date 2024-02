Ende letzten Monat hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple Music Replay 2024 und somit euer persönlicher Jahresrückblick für das laufende Jahr zur Verfügung steht. Nun wird bekannt, dass Apple das Ganze neuerdings in monatliche Replays aufteilt.

Apple Music startet monatliches Replay-Erlebnis

Mit Apple Music Replay (replay.music.apple.com/de) könnt ihr noch einmal Review passieren lassen, welche Songs, Alben und Künstler euch am häufigsten begleitet haben. Ab sofort steht Replay allerdings nicht nur für das Ganze Jahr zur Verfügung, Apple teilt die Statistiken in zwölf Monate auf. Im Januar haben wir beispielsweise 1.255 Minuten Apple Music gehört. Wir bekommen unseren Top-Künstler, unseren Top-Titel und unser Top-Album angezeigt. Diese können natürlich über den Teilen-Button mit Freunden und Bekannten geteilt werden. Darüberhinaus informiert Apple über Meilensteine, die ihr erreicht habt. In unserem Fall wurden im Januar keine Meilensteine erreicht.

Für den Monat Februar stets übrigens noch kein monatlicher Replay bereit. Klickt man auf den Reiter für den Monat Februar, so erhält man lediglich die Information, dass Replay für Februar noch in Bearbeitung ist und man Anfang März noch einmal vorbeischauen soll.

