Amazon bzw. Prime Video zeigt seit einiger Zeit das Champions League Top-Spiel am Dienstag-Abend. Am heutigen Abend steht die Begegnung zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund auf dem Programm. Prime Kunden können das Spiel kostenlos im Live-Stream verfolgen. Kein Amazon Prime Kunde? Kein Problem, hier könnt ihr Prime 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Tipp: PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund live auf Prime Video

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League treffen am heutigen Abend PSV Eindhoven und Borussia Dortmund aufeinander. Sebastian Hellmann begrüßt auf Prime Video seine Experten Matthias Sammer, Nils Petersen und Tabea Kemme. Die Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Im Anschluss an das Spiel gibt es außerdem ausführliche Highlights vom Parallelspiel Inter vs Atletico.

Im Rahmen der Mitgliedschaft können Prime-Mitglieder die Begegnung kostenlos streamen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime starten. Weitere Informationen findet ihr unter amazon.de/prime.

Falls ihr Interesse habt, dann schaltet heute Abend ein. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Das Vorprogramm startet bereits um 20:00 Uhr. Die Übertragung könnt ihr im Web sowie auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen.

-> Hier geht es zur kostenlosen Prime Test-Mitgliedschaft

