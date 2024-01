Apple Music hat seine Playlist Replay 2024 gestartet. Dabei handelt es sich um die persönlichen Top Songs des Jahres, die Apple Music seinen Abonnenten zu Beginn eines jeden Jahres zur Verfügung stellt. Die Wiedergabeliste wird dann jede Woche aktualisiert und zeigt die meistgespielten Songs und mehr im Laufe des Jahres an.

Apple Music Replay 2024

Genau wie in den vergangenen Jahren bietet euch Apple Music auch in diesem Jahr mit Apple Music Replay detaillierte Einblicke in eure Hörgewohnheiten. Einmal eingeloggt, könnt ihr eure Top-Titel des Jahres abrufen. Ihr könnt die Playslist einfach zu eurer Bibliothek hinzufügen. Wenn ihr noch nicht genug Musik gehört habt, wird die Wiedergabeliste möglicherweise nicht angezeigt.

Apple Music Replay berechnet eure beliebtesten Songs, Alben, Interpreten, Playlists, Genres und Sender anhand folgender Punkte:

Hörverlauf in Apple Music

Anzahl der Wiedergaben eines Titels, Interpreten, Albums, einer Playlist, eines Genres und eines Senders

Zeit, die ihr damit verbracht habt, einen Titel, einen Interpreten, ein Album, eine Playlist, ein Genre und einen Sender zu hören

So könnt ihr eure Replay-Hörstatistik für Apple Music anzeigen

Geht zu music.apple.com/de/replay.

Meldet euch mit der Apple-ID an, die ihr für Apple Music verwendet.

Tippt oder klickt auf „Erste Schritte“. Hier habt ihr folgende Möglichkeiten: Das ganze Jahr über Informationen erhalten Replay zum Jahresende ansehen Dein Highlight-Reel zum Jahresende abspielen Erkenntnisse teilen



