Am kommenden Freitag feiert Apple Vision Pro ihren Verkaufsstart. Am gestrigen Tag ist das Presseembargo gefallen, so dass immer mehr Details zum räumlichen Computer bekannt werden.

Apple Vision Pro: Apps auf dem Homescreen können nicht sortiert werden

Apple hat im Vorfeld des Apple Vision Pro Verkaufsstarts ausgewählten Medienvertretern, YouTubern und Influencern ein Testgerät mit an die Hand gegeben. Gestern ist das Presseembargo gefallen, so dass die ersten Reviews veröffentlicht wurden. Aus diesen geht nicht nur hervor, dass die Akkulaufzeit besser als von Apple angegeben ist, auch der Homescreen der Geräte wurde thematisiert.

Apple Vision Pro ist die erste Generation einer neuen Produktreihe bei Apple. Von daher gibt es zum Start verschiedene Einschränkungen mit visionOS 1.0. Eine dieser Einschränkungen besteht darink dass Apps auf dem Vision Pro Homescreen nicht sortiert werden können.

Anstatt es Benutzern zu erlauben, Apps per Drag-and-Drop an die gewünschte Position zu ziehen, ist das Layout festgelegt. Auf jeder Seite des Homescreens können insgesamt 13 Apps in einem Rasterlayout angezeigt werden.

Auf der ersten Homescreen-Seite findet ihr Apple Apps, darunter TV, Musik, Achtsamkeit, Einstellungen, Freeform, Safari, Fotos, Notizen, App Store, Mail, Nachrichten und Keynote. Zudem existiert dort ein vom System bereitgestellter Ordner „Kompatible Apps“, der alle nicht nativen Apple iPadOS-Apps aus dem App Store enthält.

Auf der zweiten Homescreen-Seite seht ihr alle von euch installierten visionOS-Apps von Drittanbietern. Diese visionOS-Apps werden einfach alphabetisch aufgelistet und können nicht neu angeordnet werden.

Aktuell keine Webseiten-Verlinkung auf dem Homescreen

Auf dem iPhone und iPad könnt ihr Webseiten verlinken, so dass euch ein Klick auf das entsprechende Icon zur zugehörigen Webseite führt. Dies ist unter visionOS 1.0 nicht der Fall, so dass ihr aus Safari einen solchen Link derzeit nicht festlegen könnt. Wir können uns gut vorstellen, dass Apple hier im Laufe der Zeit nachbessert.

