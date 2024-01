Seit exakt elf Tagen lässt sich Apple Vision Pro in den USA mittlerweile vorbestellen. Gerüchten zufolge wurden bereits 200.000 Exemplare verkauft. Den offiziellen Verkaufsstart feiert der räumliche Computer am kommenden Freitag (02. Februar 2024). Vorab ist nun das Presseembargo gefallen, so dass weitere Details zu Vision Pro bekannt werden.

Apple Vision Pro: So lange hält der Akku durch

Apple hat verschiedene Medienvertreter, YouTuber, Influencer etc. mit einem Vision Pro Testgeräte ausgestattet. Im Laufe des heutigen Tages ist das Embargo gefallen, so dass die ersten Reviews mittlerweile online sind.

Auch Brian Tong gehört zu denjenigen, die ein Testgerät von Apple erhalten haben. In seinem Video-Review geht er unter anderem auf die Akkulaufzeit des Gerätes ein. Diese liegt etwas oberhalb von dem, was Apple für das Headset angibt. Folgende Werte hat er notiert:

2 Stunden und 26 Minuten bei normaler Nutzung

3 Stunden und 9 Minuten bei der 3D-Videowiedergabe

1 Stunde und 30 Minuten zum vollständigen Aufladen

30 Minuten beim Aufladen von 0 Prozent bis 37 Prozent

Apple selbst verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Stunden bei normaler Nutzung sowie bis zu 2,5 Stunden für die Videowiedergabe. Das vollständige Aufladen des Gerätes dauerte 90 Minuten. In 30 Minuten lädt man Apple Vision Pro von 0 auf 37 Prozent auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube.

Spätestens ab Freitag, wenn Apple Vision Pro in den USA startet, werden viele weitere Details zum Headset bekannt werden.

