Seit dem Start der Vorbestellungen der Apple Vision Pro am 19. Januar scheinen die Verkaufszahlen bereits jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Laut inoffiziellen Informationen wurden bereits 200.000 Bestellungen für das Mixed-Reality-Headset verzeichnet. Diese Zahl überrascht, da sie deutlich über den anfänglichen Prognosen liegt und das trotz des hohen Preises und der Begrenzung auf den US-Markt.

Apple Vision Pro Verkaufszahlen nach Vorbestellungsstart

Die erste Verkaufsphase des Vision Pro Headsets war laut dem Analysten Ming-Chi Kuo durch eine starke Nachfrage gekennzeichnet. Kuo gibt an, dass am ersten Vorbestellungswochenende zwischen 160.000 und 180.000 Geräte verkauft wurden.

Die hohe Nachfrage während der Markteinführung war offensichtlich: Die Optionen für die Lieferung nach Hause waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, und die Optionen für die Abholung in den Apple Stores waren kurz darauf erschöpft. Dieser anfängliche Ansturm wurde jedoch durch einen allmählichen Rückgang des Interesses gemildert.

Kuo hatte bereits zuvor angedeutet, dass die Nachfrage nach dem neuen Headset schnell abnehmen könnte, was vor allem auf die Attraktivität des Nischenmarktes und den hohen Preis zurückzuführen ist. Mit einem Preis von 3.499 Dollar liegt Vision Pro jenseits des Budgets vieler Verbraucher. Medienberichte, die in Kürze veröffentlicht werden, und praktische Erfahrungen der Verbraucher könnten jedoch die Verkäufe weiter ankurbeln.

Apple hat sich Berichten zufolge auf eine begrenzte Verkaufsmenge eingestellt und dabei sowohl den hohen Preis des Headsets als auch die Herausforderungen bei der Produktion berücksichtigt. Das Unternehmen plant, etwa eine halbe Million Einheiten der Vision Pro zu produzieren.

In der fernen Vergangenheit war Apple dafür bekannt, präzise Verkaufszahlen der hauseigenen Produkte kurz nach deren Markteinführung zu veröffentlichen. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert, wobei das Unternehmen nun eher vage Angaben in seinen Quartalskonferenzen macht. Somit handelt es sich bei kursierenden Verkaufszahlen in der Regel um Schätzungen, die anhand von mehreren Faktoren wie Verfügbarkeit, Produktionskapazität, Umfragen und mehr erfolgen.

Apple verkauft das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Die ersten Apple Vision Pro Headsets werden am 2. Februar an Kunden in den USA ausgeliefert. Die Preise beginnen bei 3.499 Dollar für die Version mit 256 GB Speicherplatz.

