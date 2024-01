In der vergangenen Woche veröffentlichte Apple neben der Beta 1 zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 auch die Beta 1 zu tvOS 17.4. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass gestern ebenfalls Beta-Versionen zu macOS 14.4 und watchOS 10.4 auf den Apple Servern bereitgestellt wurden. Eine Entdeckung im Programmcode der tvOS 17.4 deutet daraufhin, dass Apple hinter den Kulissen an homeOS arbeitet.

Apple arbeitet an homeOS

Es ist nicht das erste Mal, dass wir Hinweise darauf erhalten, dass Apple an homeOS arbeitet. Der ein oder andere wird noch an zwei Stellenanzeigen aus Juni 2021 erinnern. Zum damaligen Zeitpunkt suchte Apple Software-Entwickler, die unter anderem an homeOS arbeiten sollten. Kurz nachdem die Stellenanzeige durch die Medien ging, verschwand der Hinweis auf homeOS wieder von der Apple Webseite.

Seitdem war es relativ ruhig rund um das Thema, nun köchelt das Ganze wieder ein Stück auf. Genau genommen haben die Kollegen von Macrumors in der tvOS 17.4 Beta 1 Hinweise auf homeOS gefunden,

Als Apple im Jahr 2018 den HomePod auf den Markt brachten, lief auf dem Lautsprecher eine modifizierte Version von iOS 11. Später wechselte Apple mit der Veröffentlichung der HomePod Software 13.4 auf die tvOS-Plattform. Es ist denkbar, dass Apple, sein Smart Home Engagement ausweiten möchte und zu diesem Zweck tvOS und die HomePod Software zu homeOS kombiniert.

Zuletzt gab es immer mal wieder Hinweise, dass Apple an einem neuen Smart Home Display arbeitet, welches mit Echo Show oder Google Nest Hub konkurrieren könnte. Dabei könnte es sich um ein iPad-ähnliches Gerät mit einer Kamera für FaceTime-Anrufe handeln, welches als Smart Home Zentrale fungieren könnte und welches man an der Wand montiert. Darüberhinaus gibt es Gerüchte zu einem HomePod mit Display an der Oberseite. Ein solches Gerät könnte im Laufe dieses Jahres erscheinen und auf homeOS fundieren.

tvOS 17.4 Beta 1 erweitert in Kombination mit iOS 17.4 die SharePlay-Musikwiedergabe auf den HomePod. Das Update fügt der Apple Music-App auf dem Fernseher einen QR-Code hinzu, der von anderen gescannt werden kann, um eine SharePlay-Sitzung direkt auf dem Gerät zu starten. Ein HomePod mit Display könnte über eine ähnliche Funktion verfügen.

Sollte sich Apple dazu entschließen, in diesem Jahr homeOS anzukündigen, wo dürfte dies im Juni zur WWDC 2024 geschehen. Traditionell kündigt der Hersteller im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz große Software-Neuerungen an.

