Einen kleinen Nachtrag zu der in der vergangenen Wochen freigegeben iOS 17.4 Beta 1 haben wir noch für euch. Bei der Nutzung der Stoppuhr (über die Uhr-App) wird diese nun sowohl in der Dynamic Island als auch auf dem Sperrbildschirm als Live-Aktivität angezeigt.

iOS 17.4: Stoppuhr erhält Live-Aktivität

Mit der Freigabe der iOS 17.4 Beta 1 hat Apple in der vergangenen Woche für ordentlich Furore gesorgt. Um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU gerecht zu werden, hat Apple eine Vielzahl an Veränderungen für europäische Nutzer angekündigt. Darüberhinaus wurden weitere Neuerungen implementiert.

Wie nun bekannt wird, optimiert Apple auch die Stoppuhr-Funktion, so dass ihr diese sowohl über die Dynamic Island als auch über den Sperrbildschirm als Live-Aktivität angezeigt bekommt und nutzen könnt, so Macrumors.

Dabei zeigt euch die Dynamic Island einen kleinen, sekundengenauen Timer an, und der Sperrbildschirm zeigt den vollständigen Stoppuhr-Timer an. Durch Drücken auf die „Dynamic Island“ werden Optionen zum Anhalten der Stoppuhr oder zum Starten einer neuen Runde angezeigt. Diese Steuerelemente sind auch auf dem Sperrbildschirm verfügbar. Nachdem die Stoppuhr angehalten wurde, könnt ihr diese löschen, indem ihr vom Sperrbildschirm aus darüber wischen oder auf das „X“ in der Dynamic Island tippt.

Live Aktivitäten hat Apple mit iOS 16 eingeführt. Während die Timer-Funktion von Anfang an als LIve-Aktivität zur Verfügung stand, wird die Stoppuhr-Funktion mit der Freigabe von iOS 17.4 folgen. Es wird erwartet, dass Apple spätestens am 07. März die finale Version von iOS 17.4 und Co. veröffentlicht.

