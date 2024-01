Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste öffentliche Beta zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 veröffentlicht. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Parallel zur Public Beta 1 für Teilnehmer am Apple Beta Programm hat Apple auch eine aktualisierte Beta 1 für registrierte Entwickler freigegeben.

iOS 17.4 & iPadOS 17.4: Public Beta 1 ist da

Knapp eine Woche ist es her, dass Apple die Beta 1 zu iOS 17.4 und iPadOS 17.4 veröffentlicht. Beim kommenden X.4 Update handelt es sich in unseren Augen nicht um ein „normales“ Update. Vielmehr nimmt zahlreiche Anpassungen vor, um dem Gesetz über digitale Märkte in der Europäischen Union zu entsprechen. Darüberhinaus dürfen jedoch weitere Neuerungen nicht fehlen. Welche das sind, könnt ihr unter anderem hier und dort nachlesen.

Sowohl die Public Beta 1 als auch die „neue“ Beta 1 zu iOS 17.4 trägt die Buildnummer 21E5184k. Welche Anpassungen Apple im Vergleich zur Beta 1 aus der Vorwoche vorgenommen hat, ist unbekannt. Wir gehen für kleineren Verbesserungen unter der Haube aus.

Die neue Beta 1 bzw. Public Beta 1 kann direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate geladen und installiert werden. Die Option für (Public) Beta-Updates muss eingeschaltet sein und eure Apple ID muss mit einem Apple Developer Account bzw. dem Apple Beta Programm verknüpft sein.

Noch befinden wir uns am Anfang der Beta-Phase. Spätestens am 07. März 2024 muss Apple die finale Version freigeben, um den Vorhaben der EU gerecht zu werden. Bis dahin werden wir noch die ein oder andere Beta erleben.

