Hijack – mit Iris Elba in der Hauptrolle – gehörte im vergangenen Jahr zu den beliebtesten Serien auf Apple TV+. Sollte euch die Apple Original Serie ebenso überzeugt haben, so haben wir gute Nachrichten für euch. Apple TV+ hat nun die Fortsetzung der Thriller-Serie bestätigt.

Apple TV+ gibt 2. Staffel zu „Hijack“ in Auftrag

Apple TV+ hat die zweite Staffel der Thriller-Serie „Hijack“ angeküdnigt, in der der SAG-Award-Gewinner und Emmy-Nominierte Idris Elba („Luther“) die Hauptrolle spielt und gleichzeitig als ausführender Produzent fungiert. „Hijack“ wurde von George Kay („Lupin“, „Criminal“) und Jim Field Smith („Criminal“, „Litvinenko“) kreiert und die komplette erste Staffel der Serie steht auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

Die zweite Staffel von „Hijack“ wird von Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und Tom Nash bei 60Forty Films zusammen mit der eigenen Produktionsfirma Idiotlamp Productions der ausführenden Produzenten Kay und Field Smith produziert. Field Smith fungiert auch als Hauptregisseur der Serie.

Zum konkreten Inhalt der Fortsetzung hat sich Apple TV+ bislang nicht geäußert. Um was geht es bei Hijack bzw. in der ersten Staffel? „Hijack“ wird in Echtzeit erzählt und ist ein spannender Thriller, der die Reise eines entführten Flugzeugs auf seinem Weg nach London über einen siebenstündigen Flug verfolgt, während die Behörden vor Ort nach Antworten suchen. Dabei tritt Idris Elba als Sam Nelson auf, ein versierter Verhandlungsführer in der Geschäftswelt, der vortreten und all seine List einsetzen muss, um zu versuchen, das Leben der Passagiere zu retten – aber seine risikoreiche Strategie könnte ihm zum Verhängnis werden.

