Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen am morgigen 21. Februar 2024 seine Konzertreihe „Apple Music Live“ fortsetzen wird. Dieses Mal steht Jennifer Lopez im Mittelpunkt bzw. auf der Bühne. Fans der Künstlerin können den Auftritt live auf Apple Music verfolgen.

Apple Music Live mit Jennifer Lopez am 21. Februar 2024

Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple im Mai 2022 eine neue Konzertreihe namens „Apple Music Live“ aufgelegt hat. Als erster Künstler trat Harry Styles auf, darauf folgten unter anderem Lil Durk. Luke Combs, Ed Sherran, Burna Boy, Mary J Blige und weitere.

Nun setzt Apple seine Konzertreihe mit Jennifer Lopez fort. Ganz zufällig haben J Lo und Apple Music den Termin am morgigen 21. Februar 2024 (aufgrund der Zeitverschiebung startet das Konzert bei uns in Deutschland am 22. Februar um 04:00 Uhr) sicherlich nicht festgelegt. Jennifer Lopez hat am 16. Februar ihr neues Album „This Is Me…Now“ veröffentlicht. Das Album ist eine spirituelle Fortsetzung ihres 2002 erschienenen Albums „This is Me…Then“.

.@JLo celebrates the release of #ThisIsMeNow with a special #AppleMusicLive performance. Watch it this Wednesday, February 21st at 7PM PT, only on Apple Music.https://t.co/3sYDX26o4f pic.twitter.com/UY5utk72qD — Apple Music (@AppleMusic) February 19, 2024

Um das Debüt ihres neuesten Albums zu feiern, gibt Jennifer Lopez nun einen exklusiven Apple Music Live-Auftritt. Zusätzlich zu dem exklusiven Auftritt hat sich Jennifer Lopez mit Zane Lowe und Ebro Darden von Apple Music getroffen, um eine Reihe von Interviews zu geben. Das Konzert steht im Nachgang auch On-Demand als Abruf bereit.

