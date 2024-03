Im Laufe des gestrigen Tages hat die Europäische Kommission eine Geldbuße in Höhe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Die EU ist der Auffassung, dass Apple seine beherrschenden Stellung auf dem Markt für den über seinen App Store laufenden Vertrieb von Musikstreaming-Apps an iPhone- und iPad-Nutzer missbraucht hat. Nachdem sich Apple bereits ausführlich zum Thema geäußert hatte, hat auch Spotify ein Statement abgegeben.

Spotify hat sich am gestritten Tag wie folgt zum Sachverhalt geäußert.

Spotify CEO Daniel Ek erklärt sich im Video wie folgt:

The @EU_Commission finally ruled against Apple today. A lot of you have been asking for my take on what this means and what will – and won’t – change. I made a video with my thoughts including why this is a good first step, but also why there’s still more to be done. pic.twitter.com/pdICn2Jq6S

— Daniel Ek (@eldsjal) March 4, 2024