Im Laufe dieses Monats soll ein neuer Apple Pencil angekündigt werden, so geht es aus einem Gerücht hervor, welches in den chinesischen sozialen Netzwerken kursiert. Dieser würde zu einem neuen iPad Pro und iPad Air passen, die ebenfalls in den kommenden Wochen erwartet werden.

Gerücht: Neuer Apple Pencil noch diesen Monat

Nachdem Apple am gestrigen Tag das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M3-Chip sowie neue iPhone-Hüllen und Apple Watch Armbänder angekündigt hat, könnten schon bald die nächsten Produktneuheiten folgen. Allgemein wird mit neuen iPads gerechnet. Nachdem Apple im vergangenen Jahr überhaupt kein neues iPad-Modell angekündigt hat, wird es langsam aber sicher Zeit für neue Modelle.

Das jüngste Gerücht stammt vom Weibo-Benutzer „Instant Digital“ (via Macrumors). Dieser behauptet, dass Apple nach über fünf Jahren ohne Update plant, im Laufe des März dem „Apple Pencil“ der zweiten Generation ein Upgrade zu verpassen. Ob dieser dann als Apple Pencil 3 vermarktet wird, bleibt abzuwarten.

Apple-Insder Mark Gurman hatte zuletzt verdeutlich, dass er zeitnah nicht nur mit neuen iPads, sondern auch mit einem neuen Apple Pencil rechnet. Die Gerüchte zum Nachfolger des Apple Pencil 2 sind überschaubar. Unter anderem wurde kolportiert, dass Apple auf magnetisch austauschbare Spitzen setzt, um verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden.

Kürzlich hieß es, dass Apple im März oder April ein neues iPad Pro mit OLED-Display und M3-Chip ankündigen wird. Neben einem dünneren Design und einem überarbeiteten Kamerasystem soll Apple auch ein neues Magic Keyboard für das Gerät entwickelt haben. Ein neuer Apple Pencil würde die Angelegenheit abrunden.

Beim iPad Air soll Apple erstmals auf zwei Displaygrößen setzen. Kolportiert werden ein Modell mit 10,9 Zoll und 12,9 Zoll Displaygröße. Ein neuer Prozessor und ein verbessertes Kamerasystem ist ebenso gesetzt.

Stellt sich nur noch die Frage, wann Apple die Produktneuheiten präsentieren wird. Für uns steht fest, dass Apple alle iPad-Neuheiten sowie das passende Zubehör in einem Abwasch ankündigen wird.

