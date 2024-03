Apple nutzt den heutigen Tag, um neue Produktneuheiten anzukündigen. Auf das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M3 haben wir euch vorhin schon hingewiesen. Apple treibt in erster Linie Produktpflege, spendiert den Geräten den neuen M3-Chip, ein schnelleres WLAN und die Möglichkeit, zwei externe Displays bei geschlossenem Deckel anzuschließen. Darüberhinaus warten auch neue iPhone-Hüllen und Apple Watch Armbänder für das Frühjahr 2024 im Apple Online Store auf euch.

Neue iPhone-Hüllen und Apple Watch Armbänder sind da

Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die unterschiedlichen Jahreszeiten zu nutzen, um neue iPhone-Hüllen und neue Apple Watch Armbänder auf den Markt zu bringen. Am heutigen Tag gibt es frische Farben für das Frühjahr 2024.

So gibt es das Silikon Case für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ab sofort in den neuen Farben Blassmint, Warmgelb, Hellblau und Pink. Das Sport Loop Armband könnt ihr ab sofort in Blassmint und Ozeanblau bestellen. Darüberhinaus warten neue Farben für das Sportarmband, geflochtene Solo Loop, Solo Loop und verschiedene Hermes-Armbänder auf euch.

-> Hier geht es direkt zum neuen Apple Zubehör

