Apple hat ein neues iPad Pro in der Pipeline und genau dieses könnte schon in den kommenden Wochen angekündigt werden. Gerüchten zufolge wird Apple die neue iPad Pro Generation bereits im Laufe des März präsentieren. Dabei soll es sich um das größte Design-Update seit 2018 handeln. Nun tauchen erste CAD-Zeichnungen auf, die verdeutlichen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt.

iPad Pro 2024: CAD-Zeichnungen zeigen Design

Die Ankündigung des Apple iPad Pro 2024 steht bevor. Es dürften nur noch wenige Wochen ins Land ziehen, bis der Hersteller die Katze aus dem Sack lässt. Unter anderem wird der neuen iPad Pro Generation nachgesagt, dass Apple auf OLED-Displays setzt. Diese Umstellung wird zu einer deutlichen Änderungen bei der Dicke des Gerätes führen. Die eingebundenen CAD-Zeichnungen der kommenden 11-Zoll- und 13-Zoll iPad Pro‌ Modelle geben uns einen ersten Einblick, in die Dimension der Geräte.

Immer mal wieder sind in der Vergangenheit CAD-Zeichnungen zu kommenden Apple-Geräten aufgetaucht. Diese nutzen Case-Hersteller, um Zubehör für die Geräte zu produzieren, damit diese pünktlich zum Verkaufsstart zur Verfügung stehen.

Abmessungen

Aktuelles 11 Zoll iPad Pro‌: 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

Neues 11 Zoll iPad Pro‌: 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

Aktuelles 12,9 Zoll iPad Pro‌: 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Neues 13 Zoll iPad Pro‌: 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

OLED-Displays sorgen für verbessertes HDR, bessere Farben, tiefere Schwarztöne und andere Qualitätsverbesserungen. Darüberhinaus wird kolportiert, dass Apple beim iPad Pro 2024 auf einen M3-Chip, MagSafe und ein verbessertes Kamerasystem setzt. Zudem soll es ein neues Magic Keyboard und einen neuen Apple Pencil geben.

