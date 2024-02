Zandure, ein schnell wachsendes EnergyTech-Start-up, hat soeben „AIO 2400“ vorgestellt und damit die eigenen Produktfamilie erweitert. Bei AIO 2400 handelt es sich um eine All-In-One-Lösung für euer Ballkonkraftwerk, die einen Zendure PV Hub mit einem 2400wh Akku (inkl. Selbstheizung) in einem edlen Gehäuse kombiniert. Dank Plug & Play System ist die Installation ein Kinderspiel. Mit anderen Worten: Zendure hat sein Balkonkraftwerk SolarFlow in eine schickes und kompaktes All-In-One-Aluminium-Gehäuse gepackt.

Zendure AIO 2400 ist da

Zendure hatte in den letzten Tagen bereits AIO 2400 auf der eigenen Webseite geteasert. Nun hat der Hersteller die Katze aus dem Sack gelassen und eine neuen All-In-One-Lösung für Balkonkraftwerke angekündigt. Damit folgt Zendure einem Trend, der sich bereits in den letzten Monaten abzeichnete. Nicht mehr nur reine Balkonkraftwerke liegen voll im Trend, vielmehr sind es Balkonkraftwerke mit Speicher. Das neueste Modell stammt von Zendure. Dieses punktet nicht nur mit seinen Leistungsdaten, sondern sieht auch noch ästhetisch und modern aus.

Bis dato vertrieb Zendure den PV Hub und die Speicherlösung für Balkonkraftwerke als zwei separaten Geräten. Diese wurden getrennt von einender platziert, an der Wand befestigt und mit entsprechenden Kabeln verbunden. Genau dort setzt Zendure AIO 2400 an. Ein Gerät, welches alles inkludiert und dank seiner Optik auch perfekt in den heimischen vier Wänden platziert werden kann. Solltet ihr bereits ein Balkonkraftwerk euer eigen nennen, so könnt ihr Zendure AIO 2400 mit eurem bisherigen Wechselrichter weiter verwenden. Optional bietet euch Zendure einen Hoymiles Mikrowechselrichter an, der sich perfekt mit im Gehäuse des Zendure AIO 2400 verstauen lässt.

Die Speicherkapazität des Zendure AIO 2400 liegt – wie es der Name schon vermuten lässt – bei 2.400Wh. Zwei Photovoltaik-Eingänge sind vorhanden und jeweils mit eigenständigen Maximum Power Point Trackern (MPPT) ausgestattet. Der erste Eingang unterstütz eine maximal Eingangsleistung von 400W und der zweite Eingang 800W (MPPT 1: 14A; MPPT 2: 20A). Nichtsdestotrotz könnt ihr Solarpanele mit bis zu 1560W anschließend. Diese werden vom MPPT entsprechend geregelt. Die maximale Gesamteingansleistung liegt bei 1200W, so dass der Energiebedarf auch bei weniger sonnigen Tagen gedeckt werden kann. Dank Selbstheizung kann Zendure AIO 2400 auch im Winter bei Temperaturen bis -20 Grad betrieben werden.

Preis & Verfügbarkeit

Pendure AIO 2400 kann ab sofort zum Preis von 1599 Euro (inkl. MwSt.) bestellt werden. Zum Start ist der Lagerbestand auf 300 Einheiten begrenzt.

-> Hier geht es direkt zu Zendure AIO 2400

