Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finale Version von iOS 17.4 zu. Anfang kommender Woche wird mit dieser gerechnet. Dann werden Entwickler in der Lage sein, Reaktionen in ihren Videotelefonie-Apps standardmäßig zu deaktivieren.

Reaktionen in Videotelefonie-Apps können deaktiviert werden [iOS 17.4|

Mit der Freigabe des iOS 17.4 Release Candidates hat Apple auch die offiziellen Release-Notes veröffentlicht. Mit diesen geht Apple zwar nicht auf die Neuerungen in der EU ein, um dem Gesetz über digitale Märkte zu entsprechen, allerdings nennt der Hersteller aus Cupertino verschiedene Anpassungen und Verbesserungen.

Begleitend dazu hat Apple auch Release-Notes zum iOS 17.4 RC für Entwickler zur Verfügung gestellt. Aus diesem gehen verschiedene weitere Neuerungen hervor. So werden Entwickler von Videotelefonie-Apps in der Lage sein, die sogenannten Reaktionen in ihrem Apps zu deaktivieren.

Seit iOS 17 könnt ihr während eines FaceTime-Anrufs (sowie in Drittanbieter-Apps) könnt ihr Handgesten verwenden, um Reaktionen zu erzeugen, etwa Herzen, Konfetti und Feuerwerk, die den Bildschirm füllen. Wenn ihr während einer Videokonferenz beispielsweise ein „Peace-Zeichen“ macht oder den Daumen hebt, löst ihr entsprechende Reaktionen aus.

Nachdem sich kürzlich bereits andeutete, dass Reaktionen in Videotelefonie-Apps zukünftig deaktiviert werden können, hat sich dies nun bestätigt. Apple schreibt

Entwickler können das Standardverhalten von Reaktionen mit dem Schlüssel NSCameraReactionEffectGesturesEnabledDefault steuern. Dies wird pro Anwendung gesteuert und die Benutzerauswahl überschreibt die von der Anwendung deklarierten Standardeinstellungen.

Reaktionen bleiben unter iOS 17.4 weiterhin standardmäßig aktiviert, sodass ihr diese weiterhin in FaceTime und in Apps nutzen könnt, die die API nicht verwenden, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind. Anstatt Reaktionen standardmäßig vollständig zu deaktivieren, ermöglicht Apple Entwicklern mit dieser neuen API, die Funktion pro App zu steuern.

