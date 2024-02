Im Laufe des heutigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 17.4 und Co. veröffentlicht. Wenn wir uns auf einen Tag festlegen müssten, wann Apple die finale Version freigibt, so würden wir uns auf kommenden Montag (04. März 2024) festlegen. Apple muss zwar erst bis zum 06. März 2024 dem Gesetz über digitale Märkte in der EU entsprechen, die letzten größeren „Punkt-Updates“ erschienen allerdings regelmäßig montags.

iOS 17.4: Das sind die vollständigen Release-Notes

Begleitend zum Release Candidate zu iOS 17.4 hat Apple auch die Release-Notes veröffentlicht. Dabei sind die Anpassungen innerhalb der EU im Hinblick auf den DMA nicht erwähnt. Der Beipackzettel liest sich wie folgt:

Emoji

Auf der Emoji-Tastatur sind jetzt die neuen Emojis „Pilz“, „Phönix“, „Limette“, „gebrochene Kette“ und „Kopfschütteln“ verfügbar

18 Personen und Körper-Emojis bieten die Möglichkeit, ihnen in beide Richtungen zuzuschauen

Apple-Podcasts

Transkripte ermöglichen es, einer Episode mit Text folgen. Dieser wird synchron mit dem Ton in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch hervorgehoben

Der Episodentext kann vollständig gelesen, nach einem Wort oder einer Phrase gesucht, zum Abspielen an einer bestimmten Stelle angetippt und mit Barrierefreiheitsfunktionen wie Textgröße, Kontrast erhöhen und VoiceOver verwendet werden

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Mit der Musikerkennung können Sie von Ihnen identifizierte Titel zu Ihren Apple Music-Wiedergabelisten und Ihrer Bibliothek sowie zu Apple Music Classical hinzufügen

Siri verfügt über eine neue Option zum Ansagen von Nachrichten, die Sie in jeder unterstützten Sprache erhalten

„Schutz für gestohlene Geräte“ unterstützt die Option für erhöhte Sicherheit an allen Standorten

Der Batteriezustand in den Einstellungen zeigt die Anzahl der Batteriezyklen, das Herstellungsdatum und die erste Verwendung bei den Modellen iPhone 15 und iPhone 15 Pro an

Die Anrufidentifizierung zeigt den von Apple bestätigten Firmennamen, das Logo und den Abteilungsnamen an, sofern verfügbar

Geschäftsaktualisierungen in Messages for Business bieten vertrauenswürdige Informationen zum Bestellstatus, Flugbenachrichtigungen, Betrugswarnungen oder anderen Transaktionen, denen Sie zustimmen

Mit den virtuellen Kartennummern von Apple Cash können Sie bei Händlern, die Apple Pay noch nicht akzeptieren, mit Apple Cash bezahlen, indem Sie Ihre Nummer in Wallet eingeben oder Safari AutoFill verwenden

Behebt ein Problem, bei dem Kontaktbilder in „Wo ist?“ leer sind

Behebt ein Problem für Dual-SIM-Benutzer, bei dem sich die Telefonnummer von der primären zur sekundären ändert und für eine Gruppe sichtbar ist, der sie eine Nachricht gesendet haben

