VanMoof, eine in Amsterdam ansässige eBike-Marke, ist – nach finanziellen Schwierigkeiten – im September 2023 von McLaren Applied übernommen wurde. Nun hat das Unternehmen konkret bekannt gegeben, wie es weitergehen wird. Zunächst einmal wurden 50 Reparatur- und Servicestandorte in sieben Ländern in ihrem Partnernetzwerk aufgenommen. Unter anderem baut der Hersteller auch ein Netzwerk aus Service- und Einzelhandelspartnern in Deutschland aus.

VanMoof: neues Verkaufs- und Servicenetz auch in Deutschland

Vor einiger Zeit hatten wir uns etwas intensiver mit VanMoof auseinandergesetzt, das der Hersteller zu den ersten Unternehmen gehörte, die als erste das Apple „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen. Die Technologie ist direkt in verschiedenen Modellen integriert, so dass ihr euer Fahrrad wiederfinden könnt, wenn dieses verloren geht oder gestohlen wird.

Nun hat sich VanMoof zur Zukunft des Unternehmens geäußert. Unter neuer Leitung entwickelt VanMoof nicht nur seine E-Bikes weiter, sondern hat auch seine Vertriebs- und Servicestrategie überarbeitet. Anstatt euch direkt zu betreuen, ist VanMoof zu einem nachhaltigeren Wartungsmodell übergegangen, bei dem lokale Werkstätten mit den notwendigen Werkzeugen, Kenntnissen und Ersatzteilen ausgestattet und überdies die Wartung und der Verkauf an diese Werkstätten ausgelagert werden.

Das Unternehmen hat nun 50 Reparatur- und Servicestandorte in sieben Ländern in ihrem Partnernetzwerk aufgenommen. Das neue Netzwerk umfasst Service- und Einzelhandelspartner in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und Frankreich mit Standorten in weiteren Städten wie Kopenhagen, Wien und Dublin.

In Kürze wird man auch bekannt geben, wann die Produkte wieder im Handel erhältlich sein werden. Im Laufe des Jahres wird VanMoof sein Partnernetzwerk in Städten auf weiteren Kontinenten ausdehnen, darunter auch Nordamerika.

Das wachsende Partnernetzwerk von VanMoof könnt ihr hier im Auge behalten.

